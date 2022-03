Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil sera en mesure de participer à la dernière étape de la Coupe du monde en fin de semaine à Heerenveen, aux Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Contraint de se retirer des Championnats du monde de sprint après un test positif à la COVID-19 la semaine dernière, le Lévisien a finalement obtenu le feu vert des médecins, vendredi.

Cette nouvelle veut donc dire que le médaillé d’argent au 1000 mètres aux Jeux olympiques de Pékin aura l’occasion de défendre ses chances d’être couronné champion du classement général de la Coupe du monde sur 500 mètres.

Dubreuil occupe actuellement le premier rang du classement avec 420 points, 69 de plus que le Japonais Wataru Morishige.

Toujours en Norvège, où il était en confinement depuis son diagnostic positif à la COVID-19, le patineur de 29 ans aura donc une journée chargée, samedi, alors qu’il devra faire le déplacement d’Oslo à Heerenveen, samedi matin, avant sa première course en après-midi.

« Ce fut une semaine extrêmement stressante, a confié Dubreuil dans un communiqué. Le simple fait de devoir prendre l’avion à 6 h 30 demain matin (samedi) et de me rendre immédiatement à l’aréna pour patiner sera sans doute difficile, mais je suis plus que prêt !

« Je veux terminer cette saison sur une bonne note », a conclu le patineur, qui sera accueilli par sa conjointe et sa jeune fille de deux ans qui sont déjà aux Pays-Bas.

Dubreuil a remporté huit médailles en autant de courses sur 500 mètres cette saison au circuit de la Coupe du monde. Il a même réussi le troisième meilleur chrono de l’histoire, à Calgary, cet automne.