Les skieuses françaises ont tout arraché à la Coupe du monde de Lenzerheide ce week-end. Après une victoire surprise de Romane Miradoli en super-G samedi, au tour de Tessa Worley de faire belle impression en remportant l’épreuve de slalom géant, dimanche.

Nicholas Richard La Presse

Il s’agit de la deuxième victoire de Worley cette saison, elle qui compte aussi quatre podiums.

L’athlète de 32 ans a très bien négocié le parcours extrêmement complexe de Lenzerheide. Des conditions de neige hostile et inégale, comme la veille, et un tracé serré qui laissait peu de marge de manœuvre.

Worley a réalisé une glisse très fluide en première manche, la classant au troisième rang provisoire, à 0,16 seconde de la meneuse, la Suédoise et première au classement de la discipline, Sara Hector. Mikaela Shiffrin était postée au deuxième rang.

La deuxième manche a été fertile en rebondissements. D’abord, l’Italienne Federica Brignone, qui s’était assurée du globe en super-G la veille, a réussi une descente sans faille. Cinquième après une manche, elle prenait les commandes de l’épreuve.

La Slovène Meta Hrovat avait été compétitive en première manche, sauf qu’elle s’est enfourchée dans l’un des drapeaux à la mi-parcours. Sa jambe est restée prise dans l’un des piquets elle est tombée à la renverse. La course a été interrompue momentanément.

Est ensuite venu le tour de Worley. La Française a eu un départ difficile et a subi quelques petits accrochages en début de parcours. Elle a été déportée à plus d’une occasion, mais son expérience a fait la différence. Elle s’est bien reprise dans le dernier tiers de la piste. Elle a fini par bien tailler les virages pour rattraper son retard. Elle n’a pu faire mieux que Brignone pour cette descente, mais elle prenait les devants en raison du cumulatif des deux temps.

Même si elle avait bien fait en première manche et qu’elle voulait monter sur le podium pour une deuxième fois en autant de jours, Mikaela Shiffrin n’a pu faire mieux qu’une quatrième position. Une deuxième manche un peu trop propre et pas assez agressive ne lui a pas rendu service. Elle a même dû se réajuster à plus d’une reprise en cours de route. Elle a réalisé le 14e temps de la deuxième manche.

La dernière skieuse à s’élancer, Sara Hector, a eu un départ assez chaotique, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Elle n’a jamais semblé à l’aise lors de cette descente et elle a été incapable de rivaliser avec Worley et Brignone. La Suédoise a dû se contenter du septième temps de la manche et de la dernière place du podium.

Shiffrin mène toujours le classement général de la Coupe du monde et Hector celui de la discipline.

Un week-end à oublier pour les Canadiennes

L’équipe canadienne devra se remettre rapidement de cette fin de semaine qui n’a certainement pas été à la hauteur des attentes. Encore aujourd’hui, les skieuses n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu.

Valérie Grenier et Stefanie Fleckenstein n’ont pu compléter la première manche, tandis que Candace Crawford a été incapable de se qualifier pour la deuxième manche.