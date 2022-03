Comme au 30 km de Pékin, Therese Johaug a pris les devants dès le premier tiers de la course et a filé vers la victoire, sans jamais regarder derrière, ni même être inquiétée.

La fondeuse Therese Johaug a annoncé vendredi que l’heure de la retraite avait sonné. L’épreuve du 30 km disputé chez elle à Oslo, en Norvège, allait être sa dernière compétition. Johaug a offert à ses partisans un moment d’anthologie en remportant la victoire pour mettre un terme à sa richissime carrière, samedi.

Avec ses trois médailles d’or remportées aux épreuves de skiathlon, du 10 km et du 30 km aux Jeux olympiques de Pékin il y a quelques jours, Johaug pouvait d’ores et déjà affirmer qu’elle se retirait au sommet de son art. D’autant plus qu’elle avait réalisé un podium à chacune des six coupes du monde auxquelles elle avait participé depuis le début de la saison.

La reine des épreuves de distance n’a laissé aucune chance à ses adversaires pour cet ultime rendez-vous. Comme lors de cette même épreuve à Pékin, la fondeuse de 33 ans a pris les devants dès le premier tiers de la course et a filé vers la victoire, sans jamais regarder derrière, ni même être inquiétée. Elle a gagné par une marge écrasante de plus de 19 secondes.

Les conditions étaient optimales pour la vétérane. Sous un soleil radieux, Johaug a franchi la ligne d’arrivée avec un drapeau norvégien dans chaque main. Il lui a été impossible de retenir ses larmes. Après son triomphe, elle a été portée sur les épaules de deux de ses dauphines, la Finlandaise Krista Parmakoski et la Suédoise Jonna Sundling, qui ont complété le podium.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @FISCROSSCOUNTRY Therese Johaug (au centre) était accompagnée de Krista Parmakoski (à gauche) et Jonna Sundling (à droite) sur le podium.

C’est à cette même épreuve et sur le même parcours que Johaug avait remporté son premier titre individuel en Championnats du monde, en 2011. Elle y a aussi gagné trois Coupes du monde, en 2013, 2016 et 2019.

Elle termine donc sa carrière avec 81 victoires et 148 podiums en 245 départs en Coupe du monde, 14 titres mondiaux et six médailles olympiques, dont quatre en or.

Les Canadiennes poursuivent leur lancée

Si elles se sont illustrées avec d’excellents résultats lors des Jeux olympiques de Pékin, les Canadiennes Katherine Stewart-Jones et Cendrine Browne ont repris là où elles avaient laissé.

Elles ont respectivement conclu l’épreuve au 22e et 25e rang. Il s’agit pour les deux fondeuses de leur meilleur résultat individuel cette saison en Coupe du monde. Elles avaient ensemble pris le 16e rang au relais en décembre à Lillehammer.

Jasmine Drolet a terminé au 42e rang, tandis qu’Olivia Bouffard-Nesbitt s’est contentée de la 48e position.