« Moi, mon but c’est de gagner », assure Arnaud Gaudet

Lorsqu’Arnaud Gaudet dévale la piste, c’est avec assurance, rien ne semble l’ébranler. Les athlètes qui participent aux Jeux olympiques et paralympiques ne sont pas des superhéros qui possèdent de « superpouvoirs », mais ils ont tous quelque chose en commun : une qualité ou une force bien précise qui en font des athlètes « Or » du commun et, surtout, des Olympiens et des Paralympiens.