(Montréal) Sept athlètes originaires de la province de Québec ont été sélectionnés en vue des Championnats du monde juniors de patinage de vitesse sur courte piste 2022 qui auront lieu du 4 au 6 mars à Gdansk, en Pologne.

La Presse Canadienne

Ces athlètes sont Florence Brunelle, de Trois-Rivières, Ann-Sophie Bachand, de Sherbrooke, Qi Miao, de Blainville, Anne-Clara Belley, de Candiac, Alexandre Migner, de Sainte-Julie, Samuel Bureau, de Montréal, et Thomas Simpkin, de Chambly.

La délégation canadienne comptera aussi en ses rangs Samuel Green, un patineur de Mission, en Colombie-Britannique, et deux substituts, soit Nathan Vallières, de Saint-Jérôme, et Wren Acorn, des Territoires du Nord-Ouest.

Brunelle, qui a été choisie pour faire partie de l’équipe canadienne de courte piste en vue des Jeux de Pékin, en sera à sa deuxième présence en carrière aux Championnats du monde juniors.

Elle a remporté des médailles d’argent au 500 mètres et au 1500 mètres à la dernière édition, tenue en 2020 à Bormio, en Italie. Les autres membres de l’équipe en seront à leur première présence aux Mondiaux juniors.

Migner s’est dit très heureux de prendre part aux Mondiaux juniors, car il s’agissait de l’objectif qu’il s’était fixé en début de saison.

« Maintenant que mon premier objectif a été atteint, je vise de bonnes performances en Pologne », a déclaré Migner, par voie de communiqué.

De son côté, Bachand se dit optimiste en vue des Mondiaux juniors.

« Depuis mon arrivée dans l’équipe NextGen et plus particulièrement depuis l’été dernier, j’ai vu une très belle progression. Les résultats que j’ai obtenus récemment me motivent pour la suite et je suis certaine que le meilleur reste à venir. »

C’est la première fois que cette compétition aura lieu depuis la saison 2019-20, sa tenue ayant été annulée depuis en raison de la pandémie de la COVID-19.

« Ce sera emballant de retourner aux Mondiaux juniors après deux années de pause sans compétitions internationales », a reconnu l’entraîneur-chef Jeff Scholten, qui encadrera la délégation canadienne en compagnie de Yannick Desmeules.

« Nous avons une équipe solide qui pourrait créer quelques surprises. L’équipe a peu d’expérience internationale, mais les athlètes ont travaillé très fort depuis un an afin d’être prêts à performer en Pologne. Je m’attends à une compétition où il y aura beaucoup de tension, mais aussi du plaisir », a-t-il ajouté.