Plusieurs Québécois étaient en action à Tallin, en Estonie à l’occasion des Championnats des quatre continents en patinage artistique. Et ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas réussi à monter sur les podiums que les résultats ne sont pas positifs pour autant à leurs yeux.

Sportcom

En danse sur glace, Carolane Soucisse et Shane Firus ont obtenu les meilleurs résultats québécois de la fin de semaine en terminant tout près du podium, en quatrième place, 3,22 points derrière les Américains Christina Carreira et Anthony Ponomarev. Les danseurs ont reçu 172,45 points après les programmes de danse rythmique et de danse libre.

Deux rangs derrière Soucisse et Firus, Marie-Jade Lauriault et Roman Le Gac se sont classés sixièmes avec 166,89 points. Les deux Québécois étaient provisoirement cinquièmes après le programme de danse rythmique, mais ils ont chuté d’un rang après la danse libre alors que les Américains Emily Bratti et Ian Somerville les ont devancés.

Caroline Green et Michael Parsons des États-Unis sont sortis vainqueurs avec leurs 200,59 points.

Une expérience inoubliable pour Matte et Ferland

Lori-Ann Matte et Thierry Ferland ont vécu une première expérience à cette compétition et le couple a avoué qu’il n’oubliera jamais ce qu’il a vécu au cours de la fin de semaine.

« On a vraiment trippé. C’est tellement le fun, tout est grandiose, tout est gros ! C’est très impressionnant, d’autant plus que les Championnats se sont déroulés en Europe, ce qui n’arrive jamais normalement. On a vraiment eu une belle semaine, j’ai adoré », s’est exprimé Matte, en entrevue avec Sportcom.

Matte et Ferland ont conclu la compétition au sixième rang chez les couples avec 163,60 points. Une petite chute de Matte au programme court leur a coûté de précieux points, mais la patineuse croit avoir fait oublier cette erreur lors du programme libre.

PHOTO DANIEL MIHAILESCU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Thierry Ferland et Lori-Ann Matte

« Le programme court était un peu plus difficile que d’habitude. J’ai commis une erreur et je suis tombée, mais on s’est bien repris à notre deuxième manche. On pensait en avoir fait assez pour obtenir plus de points. On sait toutefois que c’est une compétition importante et que les notes sont difficiles à obtenir. On est fiers de nous et c’est encourageant pour les prochaines saisons. »

Les Américains Audrey Lu et Misha Mitrofanov ont été couronnés gagnants avec leurs 189,10 points. Le Québécois Maxime Deschamps a conclu la compétition au quatrième rang avec sa partenaire Deanna Stellato-Dudek.

Joseph Phan termine la fin de semaine en beauté

Dixième après le programme court grâce à ses 69,70 points, Joseph Phan a explosé lors du programme libre en obtenant 151,15 points lors de cette manche. Cette performance lui a permis de terminer au sixième échelon de cette deuxième manche.

Au cumulatif, le Québécois a pris le neuvième rang. Sa prestation au programme libre a été suffisante pour qu’il devance l’Américain Jimmy Ma et qu’il gagne une place au classement final. Phan termine la fin de semaine avec 220,85 points, ce qui représente un record personnel à une compétition internationale.

PHOTO DANIEL MIHAILESCU, AGENCE FRANCE-PRESSE Joseph Phan

« J’étais vraiment nerveux avant mon programme libre, je pense encore plus qu’aux Championnats nationaux. Mais j’ai quand même réussi à le gérer correctement. Pendant mon programme, je suis resté concentré, faisant un saut à la fois », a-t-il mentionné via un communiqué de Patinage Canada.

Indélogeable au premier rang tout au long de la compétition, le Sud-Coréen Junhwan Cha a remporté la médaille d’or avec 273,22 points, devant les Japonais Kazuki Tomono (268,99 points) et Kao Miura (251,07 points).

Première compétition internationale en deux ans pour Mallet

Avec l’annulation des compétitions internationales en raison de la pandémie, Véronik Mallet n’avait pas voyagé à l’extérieur du pays pour une compétition depuis l’automne 2019. La patineuse de Sept-Îles a toutefois réussi à garder la forme durant cette période, elle qui a remporté une médaille d’argent aux Championnats canadiens au début du mois de janvier.

PHOTO INTS KALNINS, ARCHIVES REUTERS Véronik Mallet

À Tallin, Mallet a joué de constance, terminant au 13e rang à chacun des deux programmes avec ses 151,87 points (53,77 au programme court et 98,10 au programme libre). Mai Mihara du Japon a remporté la médaille d’or en vertu de ses 218,03 points.