(Deer Valley) Les Québécois Mikaël Kingsbury et Laurent Dumais ont réalisé les deux meilleures performances de l’étape des qualifications de l’épreuve masculine des bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, vendredi.

La Presse Canadienne

Onzième à se lancer sur la piste, Dumais, qui est originaire de Québec, s’est hissé au premier rang du classement provisoire grâce à un score de 77,12.

Sa performance lui avait même permis de passer devant le Japonais Ikuma Horishima (75,55) et le Suédois Walter Wallberg (75,06), qui totalisent, ensemble, huit podiums en Coupe du monde cette saison.

Kingsbury, qui était le 21e à prendre le départ, a cependant délogé son compatriote grâce à une note de 80,79. Kingsbury et Dumais sont demeurés aux deux premières positions jusqu’à la toute fin de l’étape, qui réunissait 45 participants.

Horishima et Wallberg ont terminé la ronde des qualifications en sixième et en neuvième places et participeront à la finale 1 plus tard vendredi.

Deux autres Canadiens s’y sont qualifiés, soit Brenden Kelly (73,15) et le Québécois Gabriel Dufresne (72,99), de Repentigny. Ils ont terminé 12e et 13e respectivement.

Jordan Kober a été le seul Canadien à ne pas se qualifier pour la finale. Son score de 69,21 l’a laissé en 28e place.

Kingsbury sera en quête d’une quatrième victoire de suite et d’une cinquième depuis le début de la saison aux bosses. Il occupe le premier rang du classement général de la discipline avec 492 points, 32 de plus que Horishima.

Plus tôt en journée, la Québécoise Chloé Dufour-Lapointe avait été la seule Canadienne à mériter son billet pour la finale de l’épreuve féminine.

Dufour-Lapointe a mis la main sur la 16e et dernière place donnant accès à cette finale grâce à un score de 67,15. Sa sœur Justine s’est classée 23e avec un score de 63,53.

Hier, également à Deer Valley, Justine et Chloé s’étaient qualifiées pour la finale et avaient terminé neuvième et 13e, respectivement.

Maia Schwinghammer (66,21), Sofiane Gagnon (63,56) et Berkley Brown (63,24) se sont classées 18e, 22e et 25e.

L’Australienne Jakara Anthony a complété cette étape au premier rang avec un score de 78,14, devant la Française Perrine Laffont (77,89), gagnante de la compétition présentée jeudi.

Les 16 premiers à l’issue des rondes de qualifications participent à la finale 1, autant chez les femmes que chez les hommes.

Suivront ensuite les super finales chez les femmes et les hommes, qui réuniront les skieurs ayant obtenu les six meilleurs scores lors de la finale 1.