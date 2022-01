Ski acrobatique

Nadeau, Fontaine et Aumond tous finalistes à Deer Valley

Le chemin est long pour monter sur un podium de Coupe du monde. Mercredi, les jeunes Québécois Émile Nadeau, Miha Fontaine et Flavie Aumond n’ont pas été médaillés à la compétition des sauts de ski acrobatique de Deer Valley, sauf qu’ils se sont rapprochés de cet objectif. Et plus important encore, certains d’entre eux ont peut-être même assuré leur place pour les prochains Jeux olympiques.