PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS

Mikaël Kingsbury se souviendra longtemps de sa 71e victoire et de son 100e podium en Coupe du monde. Pas nécessairement pour des raisons heureuses.

Simon Drouin La Presse

Le skieur de Deux-Montagnes a dû patienter une bonne quinzaine de minutes en haut de la piste avant de pouvoir s’élancer en finale de la Coupe du monde de Deer Valley, jeudi après-midi.

Dans l’aire d’arrivée du parcours « Champion », une dizaine de patrouilleurs et de secouristes étaient au chevet de George McQuinn, le concurrent précédent qui s’était écrasé sur le saut du bas.

L’Américain de 23 ans se dirigeait assurément vers le meilleur résultat de sa carrière – et potentiellement une qualification olympique surprise – quand il a perdu l’équilibre à l’approche du deuxième saut. L’arrière de sa tête a violemment heurté l’extrémité du tremplin.

PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS George McQuinn lors de sa chute

Apparemment inconscient sur le coup, McQuinn a volé très haut dans les airs avant d’atterrir lourdement sur la piste. Il a glissé comme un pantin désarticulé jusqu’à la ligne d’arrivée.

Évacué en civière, le bosseur du Colorado, dont la 19e place à Tremblant dimanche égalait un sommet personnel, était « stable » au moment de son transport, a indiqué la représentante de la Fédération internationale de ski qui effectue les entrevues des vainqueurs.

« Je voulais envoyer toutes mes pensées et dédier cette victoire à George, a exprimé Kingsbury à son micro. Je n’ai pas vu son crash, mais ça n’avait pas l’air beau. Je lui souhaite le meilleur. »

Malgré le sauvetage dramatique dont il a été témoin, Kingsbury a réussi une autre excellente descente sur le parcours le plus exigeant du circuit.

PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS Kingsbury a prévalu avec 83,28 points, devant les Japonais Ikuma Horishima (81,98) et Kosuke Sogimoto (79,02).

Avant-dernier à s’exécuter comme à Tremblant, le Québécois a réalisé un périlleux arrière avec deux vrilles sur le saut du haut, mais s’est « contenté » d’un 720 désaxé sur celui du bas.

Sa technique impeccable entre les bosses a fait la différence. Avec son score de 83,28 points, il s’est installé au premier rang.

Dernier à s’élancer après avoir mené la finale 1, Ikuma Horishima n’a encore une fois pas été en mesure d’inquiéter son éternel rival, même s’il a ajouté une rotation supplémentaire sur le tremplin du bas. Le Japonais a reçu 81,98 points pour son effort. Son compatriote Kosuke Sugimoto (79,02) a complété le podium, le premier de sa carrière.

« Je suis vraiment content de ma journée, c’est une quatrième victoire en ligne, a rappelé Kingsbury. La piste à Deer Valley n’est pas facile. C’est une des plus difficiles au monde, surtout avec les conditions chaudes d’aujourd’hui. Encore une fois, une super belle bataille avec Ikuma. C’est toujours agréable d’être avec lui en haut de la piste pour skier une super finale. »

Les Québécois Laurent Dumais (11e) et Gabriel Dufresne (13e) se sont arrêtés en finale 1. Dumais, le plus rapide de cette ronde, a connu un léger déséquilibre après la réception d’un spectaculaire 1080 en haut de parcours. Après ses 15e et 14e places à Tremblant, le skieur de Québec semble se remettre de mieux en mieux d’une hernie discale qui lui a fait rater les trois premières étapes de la saison.

Dufresne, lui, a joué le tout pour le tout avec deux vrilles sur le premier saut, mais il a chuté sur le côté peu après avoir touché à la neige. Brenden Kelly, l’autre Canadien en lice, s’est arrêté en qualifications (26e).

La bataille est très chaude entre les trois hommes pour déterminer qui peut espérer accompagner Kingsbury aux JO de Pékin.

Dure journée pour l’équipe américaine : Nick Page, deuxième des qualifications, n’a pas pris le départ de la finale 1, apparemment en raison d’une blessure. Il souhaite être de retour pour la deuxième épreuve vendredi.

Du surplace pour les Dufour-Lapointe

Chez les femmes, les sœurs Dufour-Lapointe n’ont pas été en mesure d’améliorer leur sort dans la course à la sélection olympique.

La cadette Justine a égalé son meilleur résultat à Tremblant en prenant le neuvième rang. Qualifiée de justesse (16e), la double médaillée olympique a rebondi en finale avec une descente sans faille significative. Son score de 72,78 points l’a laissée à un peu plus de deux points d’une participation à la finale 2, réservée aux six premières.

PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS Justine Dufour-Lapointe

Huitième à Tremblant, son meilleur classement en plus de deux ans, Chloé a fait la moue en recevant sa note : 71,73 points, ce qui l’a reléguée au 13e échelon. Elle a été pénalisée pour un petit déséquilibre après l’absorption du premier saut, où elle a de nouveau exécuté le désaxé 720.

Les sœurs montréalaises sont toujours les bosseuses canadiennes les mieux positionnées dans la course aux billets pour Pékin. Leurs compatriotes Berkley Brown (17e), Maia Schwinghammer (18e) et Sofiane Gagnon (34e), absente à Tremblant après avoir contracté la COVID-19, se sont arrêtées en qualifications.

Sacrée dans les Laurentides dimanche, la Française Perrine Laffont a réédité l’exploit dans l’Utah, démontrant qu’elle est fin prête pour les JO. Elle a devancé la jeune Japonaise Anri Kawamura, gagnante de la première compétition à Tremblant, et l’Australienne Jakara Anthony.

« Avec le COVID, ça va être stressant d’arriver aux Jeux, a souligné Laffont, médaillée d’or à PyeongChang en 2018. Mon ski va de mieux en mieux, c’est cool. »

La deuxième épreuve de Deer Valley, ultime course avant les JO de Pékin, sera disputée dans la même station vendredi.