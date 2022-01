(Deer Valley Resort) Mikaël Kingsbury a été le seul à obtenir plus de 80 points en qualification de l’épreuve des bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, en Utah.

La Presse Canadienne

Le bosseur de Deux-Montagnes a récolté 80,77 points pour terminer premier, devant l’Américain Nick Page et le Japonais Daichi Hara. Le Japonais Ikuma Horishima, qui talonne Kingsbury au classement de la Coupe du monde, s’est qualifié en quatrième place.

Deux autres Québécois accompagneront Kingsbury en finale, plus tard jeudi après-midi : Laurent Dumais a conclu la première séance en huitième place et Gabriel Dufresne en 13e.

Le Britanno-Colombien Brenden Kelly et l’Ontarien Jordan Kober ont terminé 26e et 37e et ont été éliminés.

Des 16 bosseurs en finale, six obtiendront leur laissez-passer pour la super finale.

Chez les dames, Chloé et Justine Dufour-Lapointe sont les seules Canadiennes à s’être qualifiées pour la finale.

Chloé, 14e au classement de la Coupe du monde, a été la meilleure Canadienne de cette qualification, obtenant 68,86 points de la part des juges pour prendre le 11e rang.

Justine, qui occupe la 17e place au classement mondial, a tout juste réussi à se qualifier pour la finale présentée en après-midi en terminant au 16e et dernier rang y donnant accès, avec 66,69 points.

Berkley Brown a terminé 17e, devant Maia Schwinghammer. Sofiane Gagnon, qui dû renoncer à la Coupe du monde de Tremblant la semaine dernière en raison de la COVID-19, a terminé en 34e place.

Trente-six bosseuses ont pris le départ.

La Coupe du monde de Deer Valley comptera une deuxième manche de bosses vendredi. Il s’agit des deux dernières compétitions permettant aux skieurs acrobatiques de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin.

La composition de l’équipe canadienne sera divulguée le 24 janvier prochain.