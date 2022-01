De son propre aveu, Sébastien Beaulieu connaît le début de saison le plus difficile de sa carrière. Le planchiste n’a toujours pas réussi à percer le top 32 menant à une deuxième descente en Coupe du monde, objectif qu’il a raté de peu samedi, à Scuol, où il s’est classé 34e en slalom géant en parallèle.

luc turgeon Sportcom

Des bris d’équipement ont compliqué la tâche de Beaulieu lors des premières épreuves de la campagne, en Russie et en Italie, si bien que sa 43e place obtenue à Carezza, le mois dernier, était son seul classement en quatre sorties.

Samedi, en Suisse, il est arrivé à court d’un deuxième passage dans le parcours par 2 centièmes de seconde.

« J’ai fait quelques erreurs sur le haut du parcours qui était très tournant et j’ai été un peu en retard sur la ligne à la fin. C’est dommage, car j’adore Scuol. C’est une piste où j’ai connu du succès par le passé. Mon entraîneur dit aussi que je n’ai vraiment pas été chanceux côté visibilité. Je confirme que je ne voyais pas grand-chose, mais il semble que c’était pire lors de ma descente que pour d’autres. »

Le Québécois ne se décourage pas pour autant et souhaite revenir en force avant les Jeux olympiques de Pékin pour lesquels il espère toujours se qualifier. Les athlètes ont jusqu’au 16 janvier pour cumuler des points en Coupe du monde et assurer des places à leur pays respectif.

« [Mon niveau] n’est pas encore là où j’aimerais qu’il soit. L’an dernier, j’ai fait des deuxièmes descentes à chaque slalom géant en parallèle, sauf un, et cette saison, ce n’est toujours pas arrivé. De me savoir si proche, c’est certain que je veux atteindre le top 30 et récolter des points lors du prochain slalom géant en parallèle. »

Bâtir sur un premier top 30

Aucun Québécois n’a atteint les rondes éliminatoires samedi. Arnaud Gaudet a été le meilleur du groupe avec une 26e place. Un résultat dont il se satisfait en vue de la suite du calendrier.

« Je suis quand même content de ma journée, j’avais mon plan de match et j’ai réussi à le mettre en action, a-t-il souligné. Mes deux descentes étaient bonnes, mais il manquait un petit quelque chose pour me rendre au top 16. »

« Les conditions étaient vraiment super bonnes aujourd’hui. C’est mon premier top 30 en slalom géant cette année, alors je peux me réjouir de ça. »

Jasey-Jay Anderson a quant à lui pris le 30e échelon du jour, son meilleur résultat de la saison.

Le Russe Dmitrii Loginov a vaincu l’Allemand Stefan Baumeister en grande finale, tandis que le Sud-Coréen Lee Sangho a reçu la médaille de bronze.

Les planchistes se dirigeront maintenant vers Bad Gastein, en Autriche, pour la prochaine Coupe du monde de slalom en parallèle.