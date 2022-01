Sports d'hiver

Tour de ski

Johannes Hoesflot Klaebo : le dieu du ski de fond

On l’attendait. Il a répondu. Johannes Hoesflot Klaebo est au sommet de son art et il l’a prouvé en remportant l’édition 2022 du mythique Tour de ski. Il a été intouchable, et sa performance restera certainement gravée dans les annales.