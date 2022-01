Chloé et Justine Dufour-Lapointe se qualifient pour la finale

(Mont-Tremblant) Chloé et Justine Dufour-Lapointe ont accédé à la finale de la deuxième étape de la Coupe du monde de ski acrobatique de Tremblant, samedi.

La Presse Canadienne

Chloé Dufour-Lapointe s’est classée huitième grâce à un score de 74,83. Justine a suivi en 13e place, avec une note de 73,04.

La Française Perrine Lafont a dominé les qualifications avec un pointage de 80,69. La Japonaise Anri Kawamura s’est classée en deuxième place (78,95), devant l’Australienne Jakara Anthony (78,40).

Seulement les 16 meilleures skieuses obtenaient leur billet pour la finale, présentée à compter de 14 h. Six skieuses participeront ensuite à la super finale.

Les Canadiennes Maia Schwinghammer (71,22) et Berkley Brown (70,92) ont pris les 17e et 18e places. Laurianne Desmarais-Gilbert (66,50) s’est classée 22e et Valérie Gilbert (42,95), 37e.

Chez les hommes, Mikaël Kingsbury, Gabriel Dufresne, Laurent Dumais, Jordan Kober, Brenden Kelly, Ryan Portello, Alexandre Lavoie, Julien Viel et Louis-David Chalifoux composaient le contingent canadien et ils devaient participer aux qualifications un peu plus tard.

Comme chez les dames, les 16 meilleurs des qualifications accéderont à la finale. Les six premiers se disputeront une place sur le podium en super finale.

Cette dernière étape de Tremblant et les deux compétitions prévues la semaine prochaine à Deer Valley constituent les dernières occasions pour les bosseurs canadiens d’obtenir leur qualification en vue des Jeux olympiques de Pékin, qui seront présentés du 4 au 20 février.