Quelques instants après avoir décroché son premier titre canadien de patinage artistique, la jeune adulte Madeline Schizas s’est fait questionner sur ses objectifs pour les Jeux olympiques de Pékin.

Lori Ewing La Presse Canadienne

« Mon plus grand but c’est d’éviter d’attraper la COVID-19, a lancé Schizas. C’est ça mon but pour les trois prochaines semaines. Je vais tout faire en mon pouvoir pour rester en santé. »

Patinant aux airs de la chanson Madama Butterfly de Puccini avec une robe de couleur turquoise qui s’agençait avec le masque qu’elle portait lors de l’entraînement, son parcours de samedi au programme libre n’a pas été sans faute. L’Ontarienne de 18 ans a bénéficié de son avance de 12 points acquise la veille au programme court pour être sacrée championne de l’épreuve et confirmer sa place dans l’équipe nationale canadienne des Jeux olympiques. Elle a totalisé 198,24 points pour ses deux programmes.

Les médaillés de bronze au dernier Mondial, Piper Gilles et Paul Poirier, ont remporté l’or en danse artistique tandis que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont triomphé en couple.

Gilles et Poirier ont confirmé leur participation à leurs deuxièmes Jeux consécutifs grâce à leur programme intitulé « la longue et sinueuse route », qui a frôlé la perfection et qui a mérité 219,24 points au total.

Le programme présenté a été victime de plusieurs remaniements depuis leur dernière prestation, qui s’est tenue en France en novembre et qui leur avait valu l’argent.

« Nous étions un peu nerveux de participer au volet national, a dit Gilles. Nous avons effectué tant de modifications depuis la série des Grands Prix. Nous tentons encore de trouver nos automatismes : rappelle-toi de faire ci, rappelle-toi de faire ça. Il n’y a rien sur le pilote automatique pour l’instant.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Piper Gilles et Paul Poirier, ont remporté l’or en danse artistique

« Je suis contente que nous ayons eu cette opportunité de présenter ce programme et nous allons bâtir là-dessus. Lorsque nous serons aux Olympiques, le programme sera à son plein potentiel. Donc, nous sommes heureux. »

Les danseurs se sont qualifiés pour la finale du Grand Prix de l’ISU le mois dernier, mais elle a été annulée en raison de la COVID-19.

L’annulation a été une sorte de bénédiction, car elle a permis au tandem de retravailler son programme et d’effectuer des petites retouches un peu partout. Il espère que ces ajustements lui permettront d’accéder au podium à Pékin.

« C’est en constante évolution, a résumé Poirier. Nous faisions de petites modifications chaque jour, nous le raffinons. Nous n’arrêtons jamais de parfaire le programme, il n’y a pas de fin. »

Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont remporté l’argent (206,65), tandis que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont complété le podium (192,67).

Moore-Towers et Marinaro ont inscrit 212,54 points pour gagner la compétition en couple. Evelyn Walsh et Trennt Michaud ont terminé au deuxième rang (186,52), alors que Deanna Stellato et Maxime Deschamps ont remporté le bronze (178,60).

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont triomphé en couple

Pékin n’était pratiquement pas sur le radar de Schizas jusqu’à sa 13e place aux Mondiaux au printemps dernier.

« Je suis une personne très logique, a-t-elle déclaré. Il y a une seule patineuse canadienne qui ira aux Jeux olympiques et les probabilités que ce soit moi étaient très minces. Évidemment, maintenant que j’ai gagné un titre canadien, les Jeux sont sur mon radar, mais je n’aime pas trop me projeter dans l’avenir. Je pense un moment à la fois et je crois que ça embellit le sentiment après cette qualification. »

La Septilienne Veronik Mallet a accumulé 170,65 points pour décrocher l’argent. Gabrielle Daleman, Olympienne en 2014 et 2018 et médaillée de bronze aux Mondiaux, a complété le podium (167,50).

En raison des mesures sanitaires, à l’aréna de la Place TD d’Ottawa ne pouvait accueillir de partisans à l’évènement.

Stephen Gogolev, qui a raflé l’argent au niveau national en 2019, a été forcé de se retirer lorsqu’il a produit un test positif à son arrivée au pays.

La paire de Vanessa James et Eric Radford, qui a contracté le coronavirus lors des Fêtes, s’est retirée avant le programme libre de samedi. Ils peuvent tout de même être nommés dans l’équipe olympique canadienne.

Le championnat national permet de sélectionner une partie de l’équipe qui s’envolera vers Pékin. L’annonce officielle des membres se fera dimanche. L’unifolié a une place en solo féminin, deux en couple et en solo masculin ainsi que trois places en danse artistique.

La compétition solo masculine sera tenue samedi soir.