(Mont-Tremblant) Sept Canadiens ont obtenu leur qualification en vue des demi-finales de la première étape des bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Tremblant, vendredi.

La Presse Canadienne

Chez les femmes, Chloé Dufour-Lapointe s’est classée septième grâce à un score de 73,00. Justine Dufour-Lapointe a suivi en neuvième place, avec un pointage de 72,60.

Chez les hommes, Mikaël Kingsbury s’est imposé avec une note de 84,60. Brenden Kelly (77,66), Gabriel Dufresne (76,98), Jordan Kober (76,90) et Laurent Dumais (76,13) se sont aussi qualifiés en terminant respectivement 12e, 13e, 14e et 16e.

Autant chez les femmes que chez les hommes, seulement les 16 meilleurs skieurs obtenaient leur billet pour les demi-finales, présentées à compter de 14 h. Six skieurs participeront ensuite à la finale.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mikaël Kingsbury

La Française Perrine Lafont a dominé les qualifications chez les femmes avec un pointage de 80,78. La Kazakhe Yuliya Galysheva a pris le deuxième rang (76,38) devant l’Américaine Tess Johnson (76,01).

Les Canadiennes Berkley Brown, Maia Schwinghammer et Valérie Gilbert ont terminé respectivement 18e, 19e et 20e et ont été éliminées.

Laurianne Desmarais-Gilbert n’a pas été en mesure de compléter sa descente.

Chez les hommes, le Japonais Ikuma Horishima a pris le deuxième rang des qualifications avec un pointage de 83,87, devant le Français Benjamin Cavet (81,35).

Alexandre Lavoie, Ryan Portello, Olivier Lessard et Daniel Tanner ont conclu les qualifications respectivement aux 37e, 38e, 42e et 46e rangs et ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales.