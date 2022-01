(Mont-Tremblant) Justine Dufour-Lapointe a obtenu le meilleur résultat canadien chez les dames avec une neuvième place, vendredi, à la Coupe du monde de ski acrobatique, présentée à Mont-Tremblant. Sa sœur aînée, Chloé, a conclu la compétition en 14e position.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Si Justine est pratiquement assurée d’une qualification olympique en vertu de ses résultats de l’an dernier, Chloé avait bien besoin de cette participation à la finale.

« Je suis fière d’avoir poussé : je veux entrer dans le top-6 et c’est en faisant des descentes comme ça que je vais y arriver, a déclaré Chloé. C’est une grosse dose de confiance que j’ai reçue aujourd’hui. […] Une participation à la finale, ça augmente mes chances fortement pour une qualification olympique. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Chloé Dufour-Lapointe en action.

Quant à Justine, elle sent qu’elle retrouve peu à peu son rythme de croisière.

« Je pense vraiment que oui. On a eu des mois super “rough”, physiquement et mentalement. En arrivant ici, je me suis dit que je n’avais pas envie d’abandonner, que je voulais me battre jusqu’à la fin. Même si ce n’est pas parfait comme je le veux, je ne lâche pas. Je le sais qu’elle est en dedans de moi cette run-là. C’est une question de timing.

« Il me reste quelques détails à fignoler pour réussir un cork parfait et atterrir dans les bottes. Je suis confiante de pouvoir faire ça (samedi). »

La Japonaise Anri Kawamura (81,76), la Française Perrine Laffont (81,43) et l’Américaine Tess Johnson (79,25) sont montées dans l’ordre sur les trois marches du podium. Kawamura s’est ainsi hissée au sommet du classement de la discipline avec 309 points, 24 de mieux que l’Australienne Jakara Anthony, cinquième vendredi.

Les Canadiennes Berkley Brown, Maia Schwinghammer et Valérie Gilbert ont terminé respectivement 18e, 19e et 20e. Laurianne Desmarais-Gilbert n’a pas été en mesure de compléter sa descente lors des qualifications.