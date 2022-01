(Ottawa) L’Ontarienne Madeline Schizas a pris les commandes après le programme court féminin aux Championnats canadiens de patinage artistique, vendredi.

La Presse Canadienne

Âgée de 18 ans, Schizas a offert une performance pratiquement parfaite sous la musique de Dulcea Si Tandra Mea Fiara et elle a obtenu 72,05 points. Elle a serré les deux poings en guise de satisfaction devant des gradins vides à l’aréna de la Place TD.

Schizas a fait une montée fulgurante dans les classements canadiens. Elle a remporté le Défi Patinage Canada, le seul évènement canadien présenté lors de la dernière saison en raison de la pandémie de COVID-19.

« Les Jeux olympiques n’étaient même pas sur mon radar jusqu’à ce que les Championnats du monde de patinage artistique se terminent, l’année dernière, a mentionné Schizas. Quand je me suis qualifiée pour les Jeux, c’est là que je me suis dit que je pouvais réussir. »

Veronik Mallet, de Sept-Îles, a pris la deuxième position en vertu d’une récolte de 59,35 points. La double olympienne Gabrielle Daleman a complété le top-3 (58,48).

Cet évènement déterminera l’équipe olympique qui se rendra à Pékin. Le Canada n’a qu’une seule place en simple chez les dames et Schizas se l’est octroyée en terminant au 13e rang des Championnats du monde de patinage artistique, le printemps dernier.

Les essais canadiens se tiennent en l’absence de partisans à Ottawa en raison de la montée de cas de COVID-19 en Ontario. Le gouvernement provincial a récemment indiqué que les évènements majeurs ne devaient pas avoir plus de 1000 personnes dans les gradins.

« Ç’aurait été plaisant qu’il y ait une foule, a dit Schizas. J’avais un gros groupe de parents et d’amis qui devaient venir m’encourager et je voulais qu’ils soient ici. J’ai abordé la compétition comme si c’était un travail et je dois exécuter ce que j’ai pratiqué, qu’il y ait des partisans ou non. »

Les programmes courts chez les hommes, en danse sur glace et en couple auront lieu plus tard, vendredi.

L’équipe olympique sera annoncée dimanche.