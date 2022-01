Le biathlète Jules Burnotte a dû composer avec les caprices de Dame Nature au sprint de 10 kilomètres présenté vendredi en ouverture de la Coupe du monde d’Oberhof, en Allemagne. Le Québécois s’est finalement classé 75e de cette course en demi-teinte.

mathieu fontaine Sportcom

« C’était la tempête aujourd’hui [vendredi] et c’était très difficile pour le tir ! Ce n’est pas une excuse, car ça n’a pas été la norme non plus, mais on a vu plusieurs gars du top-20 mondial manquer cinq ou six balles aussi », a indiqué d’emblée celui qui n’a atteint que la moitié des cibles lors de l’épreuve.

Ce ne sont toutefois pas les passages au tir qui ont marqué Burnotte lors de cette course. Il s’agit plutôt de sa performance en ski, une facette qui faisait défaut depuis le début de la saison.

« De ce côté, ça s’est très bien passé pour moi et je suis vraiment content de voir ma progression après mes semaines d’entraînement. J’ai eu d’excellents temps lors de mes deux premiers tours et je ne me suis pas senti fatigué dans le troisième, même si j’ai ralenti un peu. C’est vraiment bon signe pour la suite ! »

Au final, le Sherbrookois a accusé un retard d’un peu plus de 3 minutes sur le vainqueur, le Russe Alexandr Loginov (27 min 0,8 s). Le Français Émilien Jacquelin (+6,5 secondes) a raflé la médaille d’argent, alors que le Norvégien Sturla Holm Laegreid (+15,1 secondes) a complété le podium.

En vertu de sa 75e place, Burnotte ne pourra prendre le départ dimanche de la poursuite masculine, réservée aux 60 meilleurs du sprint. L’athlète de 25 ans souligne que son sort aurait pu être différent n’eût été d’une boucle de pénalité effectuée en trop.

« C’est sûr que ça ne m’a pas aidé, a-t-il lancé en riant. J’aurais gagné un peu de temps c’est sûr, mais je pense vraiment qu’il me fallait un meilleur tir pour passer. C’est un peu décevant, mais je ne m’en fais pas trop avec ça et je me concentre sur les prochaines courses. Mon tir va bien à l’entraînement, j’ai bien récupéré du mois de décembre et je suis content de mon approche en général. »

Burnotte devrait être de retour sur la piste samedi pour disputer le relais mixte.