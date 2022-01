Cendrine Browne et Laura Leclair sont en bonne posture pour les JO

Les meilleurs skieurs canadiens sont présentement à Canmore, en Alberta, pour participer aux essais nationaux en vue des Jeux olympiques de Pékin. Même si leur sélection n’est pas encore officielle, les skieuses Cendrine Browne et Laura Leclair ont chacune réalisé un critère olympique lors de la première journée, jeudi. Elles sont donc en bonne position pour faire partie de la délégation qui s’envolera pour la Chine en février.

Nicholas Richard La Presse

La délégation ne pourra envoyer que quatre skieuses et trois skieurs à Pékin et il ne reste que trois places du côté féminin à combler. Nordiq Canada annoncera l’identité de son équipe le 11 janvier, mais en attendant, les skieuses doivent se battre pour tenter d’obtenir leur billet pour l’Asie. Parmi elles se retrouvent les Québécoises Cendrine Browne et Laura Leclair, qui ont été les deux fondeuses à réaliser au moins un critère olympique.

Cendrine Browne a terminé au premier rang de la qualification au sprint avec plus de six secondes d’avance sur sa plus proche poursuivante. Une grande performance de la skieuse des Laurentides qui a tout laissé sur la piste pour améliorer ses chances de participer à ses deuxièmes Jeux.

« On dirait que je ne le réalise pas encore, puisque j’ai gagné la qualification, donc c’est un peu bizarre comme situation », a-t-elle souligné au téléphone quelques minutes après la course.

En effet, les critères de Nordiq Canada sont très précis lors des essais et ceux-ci sont placés en ordre prioritaire. C’est donc dire que le premier critère pour être choisie au sein de l’équipe olympique est de triompher au 10 km classique. La deuxième skieuse à être sélectionnée est celle qui remporte la qualification du sprint, ce que Browne a réussi. La troisième est celle qui gagnera le 15 km style libre. Puis la quatrième est celle qui a fini en première position en finale du sprint, soit Laura Leclair.

C’est pourquoi en remportant la qualification en sprint, un poids énorme s’est enlevé sur les épaules de Browne : « Je suis vraiment soulagée d’avoir fait les critères olympiques à ma première course, comme en 2018. Je suis surtout contente de m’être sentie incroyablement bien, donc ça augure bien pour le reste de la saison. Je suis arrivée prête physiquement et mentalement, donc j’étais vraiment confiante. »

Ce qui rendait l’athlète de 28 ans d’autant plus fière, c’est qu’elle puisse répondre aux critères en sprint, alors qu’elle est une spécialiste en distance. Elle est donc impatiente de disputer l’épreuve du 15 km dimanche, parce qu’elle pourrait vraiment consolider ses chances. Il s’agit d’un parcours avec beaucoup de montées et qui l’avantagera très certainement. Elle espère aussi pouvoir compter sur d’aussi bons skis qu’aujourd’hui, qui lui ont vraiment permis de livrer la marchandise, surtout dans la dernière portion de la course qui est en descente.

Laura Leclair s’impose en finale

Laura Leclair a quant à elle remporté la finale de l’épreuve du sprint, qui correspond au quatrième critère de sélection. Même si sa place n’est pas encore assurée au sein de la délégation canadienne, la fondeuse originaire de Chelsea, en Outaouais, est en excellente position.

« Je suis vraiment contente, c’est la première course avec toutes les Canadiennes réunies, donc avant ça c’était difficile de se comparer. J’étais en excellente forme, les skis allaient super vite, donc ça a vraiment été une bonne journée pour moi. »

PHOTO MARTIN ROY, ARCHIVES LE DROIT Laura Leclair

Même si elle admet que sa performance lors de la qualification plus tôt en journée l’a un peu laissé sur sa faim, elle est satisfaite de s’être bien reprise lors de l’épreuve finale. D’autant plus que ce sprint était assez stratégique, puisque toutes les montées sont au début du parcours et que ça se termine avec une grosse descente. La skieuse de 24 ans est fière de la manière dont elle a négocié le trajet, mais surtout de s’être rapprochée de son rêve olympique.

« Je suis en bonne position pour les Jeux et c’est ce que je voulais faire. C’était la première course et il y en a d’autres qui s’en viennent. Je suis encore toujours aussi motivée », a-t-elle expliqué.

Antoine Cyr poursuit sa préparation

Antoine Cyr a prouvé une fois de plus pourquoi il était le meilleur fondeur canadien lors de la première journée des essais. Le Gatinois a remporté l’épreuve du sprint avec panache. Toutefois, la place de Cyr au sein de l’équipe olympique était déjà assurée en vertu de son excellent début de saison sur le circuit de la Coupe du monde.

« Je suis super content, ça faisait presque deux ans qu’on n’avait pas couru au Canada, alors ça fait vraiment du bien de revenir ici avec mes coéquipiers. J’étais vraiment surpris du niveau des sprinteurs aujourd’hui. C’était très relevé et le parcours était extrêmement demandant. Ça a été une bonne journée pour moi et j’ai été capable d’avoir une bonne fin de course pour aller chercher la victoire », a lancé l’athlète de 23 ans juste après sa dernière course.

L’action reprendra samedi à Canmore, puisque la journée de vendredi sera réservée à l’entraînement avant les épreuves de distance.