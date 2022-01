La Slovaque Petra Vlhova a complété l’épreuve en une minute et 56,99 secondes, retranchant 0,50 seconde au chrono de sa plus proche poursuivante, l’Américaine Mikaela Shiffrin.

Petra Vlhova a fait fi des conditions de piste difficiles et remporté le slalom de Zagreb, mardi, au circuit de la Coupe du monde de ski alpin féminin.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Il s’agit de la deuxième victoire consécutive de Vlhova en slalom en Coupe du monde, et de sa quatrième jusqu’ici cette saison.

La Slovaque âgée de 26 ans a complété l’épreuve en une minute et 56,99 secondes, retranchant 0,50 seconde au chrono de sa plus proche poursuivante, l’Américaine Mikaela Shiffrin.

L’Autrichienne Katharina Liensberger a complété le podium, à plus de deux secondes de Vlhova.

La meilleure skieuse canadienne a été Ali Nullmeyer, cinquième en 1:59,57. Il s’agissait du meilleur résultat de la Torontoise âgée de 23 ans en carrière en slalom au circuit de la Coupe du monde.

Ses compatriotes Roni Remme et Amelia Smart ont suivi aux 17e et 20e échelons, respectivement. L’Ontarienne Erin Mielzynski n’a pu terminer la deuxième manche.

De son côté, la Québécoise Laurence St-Germain a été victime d’une chute — sans conséquence fâcheuse — en première manche. C’est un résultat décevant pour la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui avait percé le top-10 la semaine dernière au slalom de Lienz, en Autriche.

« C’était vraiment décevant de sortir comme ça, en début de parcours. J’espérais connaître une autre belle performance après celle de Lienz, mais je n’étais pas super-rapide dans le premier intervalle… Je ne dois pas suranalyser le résultat aujourd’hui, et me concentrer sur les deux prochaines courses qui s’en viennent rapidement », a-t-elle confié en visioconférence.

Selon l’athlète de 27 ans, les conditions de piste pourraient avoir expliqué en partie sa chute, qui s’est produite « au ralenti » selon ses propres aveux.

« Oui, je pense que ça m’a affectée mentalement en descendant. J’ai été dérangée ; il a fait 10 degrés Celsius hier et aujourd’hui, et ils ont mis du sel sur la piste pour essayer d’avoir les meilleures conditions possibles. Je m’attendais à un certain type de neige, plus dure, et plus ferme que ça, et je sentais mes skis glisser sous mes pieds, donc je suis sortie (de piste) quand je suis arrivée dans le mur. Ça m’a joué dans la tête », a-t-elle reconnu.

Il s’agissait de la quatrième épreuve de slalom cette saison en Coupe du monde de ski alpin féminin. St-Germain sera de retour en action le 9 janvier, dans le cadre de la Coupe du monde de Maribor, en Slovénie. Elle espère également bien faire deux jours plus tard à Flachau, en Autriche.

« Oui, j’ai déjà bien fait là-bas. C’est sûr que ce prochain bloc (de deux épreuves) m’aidera à pousser vers l’avant et à ne pas trop essayer d’analyser la course d’aujourd’hui. J’ai regardé la deuxième manche pour encourager mes coéquipières, mais maintenant c’est fini et il faut s’en aller en Slovénie », a-t-elle conclu.