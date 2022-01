(Sigulda) La Canadienne Christine de Bruin a gagné sa deuxième médaille d’or de la saison, remportant l’épreuve de monobob à la Coupe du monde en Lettonie, samedi.

La Presse Canadienne

Originaire de Stoney Plain, en Alberta, de Bruin a établi un record de piste en complétant sa deuxième ronde avec un chrono de 53,77 secondes. Son temps combiné de 1 : 48,12 sur deux descentes lui a permis de remporter la médaille d’or.

De Bruin, qui a triomphé à Altenberg en Allemagne, le 18 décembre, mène le classement général de la Coupe du monde en monobob.

L’Autrichienne Breeana Walker a pris le deuxième rang, samedi, alors que la Russe Nadezhda Sergeeva a mis la main sur la médaille de bronze.

Dans l’épreuve de bobsleigh à deux, les Canadiens Justin Kripps et Ryan Sommer se sont classés au quatrième échelon.

Les Russes Rostislav Gaitiukevich et Mikhail Mordasov ont gagné la course, suivis des Britanniques Brad Hall et Greg Cackett ainsi que des Autrichiens Benjamin Maier et Markus Sammer.

L’équipe canadienne de bobsleigh a été frappée par une éclosion de COVID-19, plus tôt cette semaine. Onze athlètes et trois entraîneurs ont été placés en isolement. L’équipe est restée en Lettonie pendant la pause des Fêtes pour minimiser les risques liés au virus.