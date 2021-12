La planchiste de Saint-Jérôme Elizabeth Hosking a reçu une excellente nouvelle à l’approche de la nouvelle année : elle fait partie des athlètes invités aux X Games, à Aspen.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« Dans quelques heures on pourra dire au revoir à 2021 et accueillir 2022… Et pour moi, cette nouvelle année débute de la belle façon », a réagi Hosking dans un communiqué, jeudi après-midi.

C’est « un rêve qui devient réalité » pour l’athlète de 20 ans, qui n’a encore jamais pris part à l’évènement.

Les X Games, un grand festival hivernal, auront lieu cette année du 21 au 23 janvier, à peine quelques jours avant le début des Jeux olympiques de Pékin. Les athlètes peuvent y prendre part sur invitation seulement. Cette année, les huit meilleurs au monde ont été invités.

Naturellement, Hosking concourra dans la catégorie SuperPipe.

« Comme [pour] vous, [mon] année 2021 a été remplie de défis et je retiens que dans l’adversité, il est aussi possible d’avancer ! Il faut toujours garder en tête nos objectifs et ne jamais cesser de rêver ! », s’est-elle exprimé.

La jeune femme se prépare présentement pour la prochaine épreuve de la Coupe du monde, qui aura lieu à Mammouth, en Californie, du 6 au 8 janvier.

À sa première épreuve de la saison, le 11 décembre, à Copper Mountain aux États-Unis, la Québécoise a réalisé un sommet personnel en Coupe du monde. Elle a conclu en quatrième place, à une position d’un premier podium en carrière.