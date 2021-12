Laurence St-Germain a réussi son premier top 10 de la saison, mercredi matin, lors de l’épreuve de slalom à la Coupe du monde de Lienz, en Autriche.

Nicholas Richard La Presse

La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges n’était pas satisfaite de son début de saison et ce résultat lui permet de bien commencer un nouveau bloc intensif de compétitions.

Après une excellente première manche, où elle avait réalisé le septième temps, St-Germain a glissé quelque peu lors de la deuxième manche. Elle a finalement terminé neuvième, son meilleur résultat de la saison.

« Je suis vraiment contente, ça fait du bien d’être de retour dans le top 10. Je n’étais pas vraiment satisfaite de mes courses depuis le début de la saison. Je sens que j’ai bien attaqué le parcours, et c’était ça, mon objectif. Je voulais vraiment me concentrer davantage sur le processus et mon approche aujourd’hui, plus que sur le résultat, donc je suis vraiment satisfaite », a-t-elle indiqué en conférence de presse.

L’athlète de 27 ans souligne que ce sont seulement de petites erreurs tactiques dans la portion plate du parcours qui ont fait pencher la balance.

Avec des résultats moins satisfaisants en Finlande et aux États-Unis lors des trois premières courses de la saison, ce top 10 tombe à point, à l’aube d’une série intensive de Coupes du monde. D’ici le 11 janvier, les skieuses feront des arrêts en Croatie, en Slovénie et en Autriche pour y disputer trois slaloms.

C’est par ailleurs pendant ce bloc de compétitions que les skieuses devront se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin, en février. C’est pourquoi le résultat du jour est d’autant plus satisfaisant pour la Québécoise, puisqu’il ne lui reste qu’un top 20 à réaliser pour s’assurer d’une place sur l’équipe canadienne.

« Je ne skie pas à mon meilleur, mais je sais que si j’attaque, je peux tirer mon épingle du jeu et que techniquement je vais pouvoir performer », a-t-elle précisé.

Des conditions difficiles

Les conditions de piste étaient difficiles mercredi à Lienz. La surface a donné du fil à retordre à beaucoup de skieuses. Plus d’une vingtaine n’ont pas été en mesure de compléter la course. Pour St-Germain, même si cet impondérable n’a pas été un facteur déterminant dans sa préparation, elle est satisfaite d’avoir pu accumuler des points en terminant les deux manches.

« Considérant le fait que je n’ai pas terminé l’une des deux courses à Levi en novembre, et pour le classement et les positions de départ, c’est important de finir toutes les courses. »

Un classement plus accessible

Même si Mikaela Shiffrin et Petra Vlhová dominent encore cette saison en slalom, St-Germain est consciente que le classement est en mouvement et qu’il est probablement plus permissif que jamais. Il y a déjà eu de nombreuses surprises sur le podium depuis le début de la saison, et à quelques semaines des Olympiques, il est motivant de savoir que tous les espoirs sont permis.

« La course [de mercredi] était l’une des plus serrées des dernières années. Les temps de références étaient assez bas. Le niveau de compétition augmente, c’est vraiment serré et ça joue du coude. Aujourd’hui, le top 10 bouge, alors que lorsque j’ai commencé, c’était toujours les mêmes filles. C’est super motivant et si je peux avoir deux bonnes manches une journée donnée, j’aurais mes chances », a expliqué celle qui pointe au 14e rang du classement en slalom.

Laurence St-Germain sera de nouveau en action le 4 janvier prochain, à Zagreb en Croatie.