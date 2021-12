S’il y a une constance en Coupe du monde féminine de ski cross depuis le début de la saison, c’est celle-ci : au moins une athlète canadienne accompagne la Suédoise Sandra Naeslund et la Suisse Fanny Smith sur le podium.

mathieu laberge Sportcom

Ce fut encore le cas lundi, à l’étape de San Candido, en Italie, alors que Naeslund a devancé Smith et la Britanno-Colombienne Marielle Thompson dans une finale où la Québécoise Hannah Schmidt a fini quatrième, le meilleur résultat de sa carrière.

Fidèle à son habitude, Naeslund a été la plus rapide au départ. Schmidt s’est rapidement retrouvée en quatrième place, alors que Smith et Thompson bataillaient pour le deuxième rang. Les deux Européennes ont ensuite creusé l’écart sur les Canadiennes pour prendre la fuite, tandis que derrière, Thompson assurait sa place sur le podium. L’ordre est demeuré inchangé jusqu’à la fin du parcours.

« J’étais derrière Marielle dans le deuxième virage et j’étais dans le coup pour le premier quart de la course. Je n’ai pas abandonné et je me suis battue jusqu’au bout, du mieux que j’ai pu. C’était une bonne course ! » a expliqué Schmidt en entrevue avec Sportcom.

La skieuse de 27 ans n’a pas utilisé de tactiques différentes pour essayer de dépasser Thompson étant donné qu’elle est une coéquipière. « Je suis compétitive et je ne me retiens pas, mais je ne veux pas lui nuire non plus. »

Autre preuve que l’équipe canadienne est compétitive, Courtney Hoffos et Brittany Phelan ont fait 1 et 2 de la petite finale, bon pour les cinquième et sixième places au classement final.

« Toute l’équipe, surtout chez les filles, est très compétitive et tout le monde peut monter sur le podium ou se rendre en finale. Tout le monde est compétitif et c’est pourquoi nous avons de si bons résultats. Tout le monde se pousse », a poursuivi Schmidt, ajoutant au passage que Naeslund n’est pas imbattable, même si elle s’est imposée cinq fois en six courses individuelles cette saison.

« Moi, je vais essayer de la battre en tout cas ! » a ajouté la skieuse de Mont-Tremblant dans un grand éclat de rire.

« Ça va dans la bonne direction et il y a encore place à de l’amélioration », de conclure celle qui avait pris le cinquième rang de la première épreuve de Val Thorens (France), il y a une dizaine de jours.

Au volet masculin de cette dernière journée de course avant la pause des Fêtes, Kevin Drury a été le meilleur Canadien du jour, cinquième, grâce à sa victoire en finale B.

Quatrième de sa course lors des huitièmes de finale, le Montréalais Chris Del Bosco a été éliminé et a fini au 27e rang. Jared Schmidt s’est quant à lui arrêté en qualifications en 41e place.

La prochaine Coupe du monde est prévue à Nakiska, en Alberta, à compter du 13 janvier.