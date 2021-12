(Villa Basilica) Confirmant son rôle de favori incontesté pour une médaille d’or olympique, le skieur suisse Marco Odermatt a remporté une Coupe du monde à Alta Badia, lundi, avec une marge énorme pour inscrire sa troisième victoire en quatre courses de slalom géant cette saison.

Andrew Dampf Associated Press

Après avoir mené la manche d’ouverture de ce qui est traditionnellement la course de slalom géant la plus longue et peut-être la plus difficile de la saison, Odermatt a terminé avec une avance de 1,01 seconde devant l’Italien Luca De Aliprandini.

L’Allemand Alexander Schmid a terminé troisième, à 1,09, alors que les trois premiers ont conservé leurs positions de la manche initiale.

Erik Read s’est révélé le meilleur Canadien au 14e rang, à 2,32 secondes du vainqueur et un centième de seconde devant son coéquipier Trevor Philp

Odermatt a augmenté son avance au classement général de la Coupe du monde à 228 points devant le spécialiste autrichien de la vitesse Matthias Mayer.

Odermatt avait terminé deuxième derrière Henrik Kristoffersen lors de l’autre slalom géant sur la piste Gran Risa, dimanche.

« Je voulais vraiment le faire aujourd’hui, a dit Odermatt, qui a remporté six médailles d’or aux championnats du monde juniors. Après la première manche, je savais que tout était possible. J’ai juste essayé de pousser, pousser, pousser. »

Kristoffersen a terminé quatrième, ratant le podium par deux centièmes.

Avec sa sixième victoire en 2021, Odermatt, âgé de 24 ans, n’est devenu que le troisième Suisse avec plus de cinq victoires en une seule année civile après Pirmin Zurbriggen (neuf en 1987, six en 1986) et Peter Müller (six en 1986).

Aliprandini, âgé de 31 ans, a remporté la médaille d’argent en slalom géant aux championnats du monde la saison dernière à Cortina d’Ampezzo, mais n’avait jamais terminé sur le podium à une Coupe du monde.

Les quatre précédents podiums de la Coupe du monde de Schmid étaient tous survenus dans des courses parallèles par équipes ou individuelles.

Les Jeux olympiques de Pékin s’ouvriront le 4 février.