Sports d'hiver

Super-G

Un pas de recul pour Marie-Michèle Gagnon avant la pause

Marie-Michèle Gagnon a joué de prudence dimanche lors du super-G féminin présenté en conclusion de la Coupe du monde de Val d’Isère, en France. La skieuse québécoise s’est classée 19e au terme d’une course où elle a volontairement levé le pied dans le simple but de compléter le parcours et de retrouver ses repères pour la suite de la saison.