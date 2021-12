(Rome) Bryce Bennett, pour la première fois sur un podium en Coupe du monde de ski alpin, a créé la surprise en remportant samedi la descente de Val Gardena, en profitant notamment de la sortie de piste du favori, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Agence France-Presse

L’Américain de 29 ans, arrivé au-delà du Top 20 lors des deux premières descentes de la saison (26e à Lake Louise, 22e à Beaver Creek), monte sur la première marche d’un podium lui aussi totalement inattendu : l’Autrichien Otmar Striedinger termine deuxième à 14/100 et le Suisse Niels Hintermann troisième à 32/100.

À eux trois, ils ne comptaient que cinq podiums cumulés (une seule victoire, pour Hintermann en combiné en 2017) avant la course.

Mais s’il monte pour la première fois sur un podium à l’occasion de sa 107e course en Coupe du monde, Bennett a toujours eu un bon sentiment avec la « Saslong » de Val Gardena où il a notamment terminé 4e lors de ses deux dernières descentes (2018 et 2020).

« Je ne suis jamais monté sur un podium dans ma carrière, c’est incroyable ! », a savouré le Californien.

« À Val Gardena, je me sens à l’aise. J’avais un plan clair en tête pour toute la descente, je me suis présenté au portillon de départ avec l’esprit tranquille. Mes attentes n’étaient pas très élevées, cela rend la victoire plus belle encore », a-t-il ajouté.

Kilde se rate

Kilde, après sa démonstration vendredi en Super-G, semblait pourtant promis à un nouveau doublé Super-G/descente sur sa piste fétiche, comme l’an dernier, au vu des premiers temps intermédiaires.

Mais le Norvégien, revenu en très grande forme onze mois après sa blessure à un genou, a mal négocié la principale difficulté de la descente, l’enchaînement technique entre les virages de la « Curva del Lago » et les « prés de Ciaslat » dans la seconde moitié.

Arrivé trop vite, le grand favori du jour a pris un virage trop large et manqué une porte. Il a ainsi été éliminé alors qu’il restait sur trois succès de suite cette saison.

Les autres favoris ont connu les mêmes difficultés lors de ce passage technique, parfaitement négocié par Bennett, et ratent ainsi l’occasion de profiter du faux pas de Kilde pour creuser l’écart dans les classements de la Coupe du monde.

Le champion du monde autrichien Vincent Kriechmayr termine 14e à 1 seconde du vainqueur et Matthias Mayer, leader du classement de la spécialité, seulement 16e à 1 sec 15/100.

L’Italien Dominik Paris (4e), à domicile, manque lui le podium pour 8/100, le Suisse Beat Feuz (5e) pour 15/100 et le Français Johan Clarey (6e), auteur d’un joli départ, pour 16/100.

Le Suisse Marco Odermatt, qui avait fait l’impasse sur la descente pour mieux se concentrer sur les deux géants d’Alta Badia dimanche et lundi, conserve la tête du classement général pour le gros globe avec 63 points d’avance sur Mayer.