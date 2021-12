Jared Schmidt a été médaillé de bronze à la Coupe du monde de ski cross d’Arosa, mardi en Suisse, dans une journée où le Canada a raflé la moitié des médailles à l’enjeu. Ses compatriotes Marielle Thompson et Zoe Chore ont été décorées de l’or et du bronze à la finale féminine.

Sportcom

Pour le skieur de Mont-Tremblant, il s’agit du deuxième podium de Coupe du monde de sa carrière. En février dernier, il avait également fini troisième à l’étape de Bakuriani, en Géorgie.

« Cette troisième place est encore meilleure (que la première à Bakuriani), car je sentais qu’elle s’en venait parce que je skie bien en Europe ces dernières semaines. Ce n’est donc pas une grosse surprise pour moi. J’étais confiant sur mes skis, car j’ai été deux fois dans les points à Val Thorens (la fin de semaine dernière). […] J’ai gardé mon calme et fait confiance à mes habiletés », a révélé Schmidt au terme des courses présentées sous les projecteurs.

L’athlète 24 ans est demeuré bien placé dans un peloton compact en début de finale et il était troisième au premier virage derrière le Français Terence Tchiknavorian, deuxième, et le Suédois David Moberg, alors en tête. Le court parcours qui était dévalé en une trentaine de secondes était peu propice aux dépassements et cela a fait en sorte que l’ordre est demeuré le même jusqu’à la ligne d’arrivée.

« Mon objectif était de sortir vite du départ pour être en bonne position et être compétitif. Ensuite, il fallait être solide et confiant dans la section du bas », a ajouté Schmidt.

Chris Del Bosco, de Montréal, s’est classé 38e.

La compétition sera très relevée dans l’équipe canadienne, tant chez les hommes que chez les femmes, pour savoir qui représentera le pays aux Jeux olympiques de Pékin dans deux mois.

« Ce résultat me place en bonne position pour peut-être me qualifier, mais pour le moment, je suis juste concentré sur mes prochaines courses. On verra ensuite ce que ça donnera pour les Jeux. Il reste encore quatre courses avant la fin du processus de sélection et beaucoup de médailles à aller chercher. Notre équipe est très forte. »

Deux Canadiennes sur le podium, Hannah Schmidt en finale B

En finale féminine, la Suédoise Sandra Naeslund a eu accrochage avec la Suisse Fanny Smith dans un saut en fin de parcours. La championne olympique en titre Marielle Thompson a habilement pu se faufiler devant elles et signer sa première victoire de la saison.

Dans sa ronde de demi-finale, Hannah Schmidt aurait pu imiter son frère et accéder à la finale. Cela ne s’est pas concrétisé, car elle a semblé buter sur un obstacle dans les premiers mètres du parcours. En finale B, la skieuse de 27 ans a connu le même problème à la sortie de la porte de départ et elle a fini quatrième, bon pour la huitième place au classement cumulatif.

Dans sa vague de quart de finale, Brittany Phelan affrontait Sandra Naeslund, gagnante des deux étapes disputées à Val Thorens. Le lent départ de la skieuse de Mont-Tremblant l’a pénalisée et elle a fini troisième, une place insuffisante pour accéder aux demi-finales. La Québécoise a conclu la journée en dixième place.

La compétition par équipe aura lieu mercredi soir sur le même parcours.