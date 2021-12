La formation canadienne de sauts en ski acrobatique composée de Marion Thénault, Miha Fontaine et Émile Nadeau a franchi la barre des 300 points pour une première fois, samedi, au concours par équipe de la Coupe du monde de Ruka, en Finlande. L’exploit n’a peut-être pas été suffisant pour monter sur le podium, mais le trio, cinquième du jour, démontre beaucoup d’enthousiasme pour la suite de la saison.

Sportcom

Après avoir vu ses deux coéquipiers réussir leur saut respectif, Émile Nadeau a obtenu le meilleur pointage de sa carrière pour propulser sa formation vers une récolte record de 303,27 points.

« J’étais confiant quand j’ai vu que mes coéquipiers avaient réussi leurs sauts et je voulais vraiment réussir un bon saut sous la pression. Je savais qu’il fallait y aller le tout pour le tout, alors j’ai pris encore plus de vitesse et ça s’est super bien passé à l’atterrissage. Ça donne vraiment confiance pour la suite », a indiqué celui qui a obtenu 108,81 points pour sa manœuvre.

Même s’ils ont offert une performance à la hauteur de leurs attentes, les Canadiens n’ont pu se faufiler parmi le top-4 qui a ensuite pris part à la super finale. Mais pour Marion, Thénault, il ne s’agit que d’une question de temps avant que les choses se concrétisent et que le Canada se retrouve plus souvent finaliste à cette épreuve.

« C’est la première fois qu’on a tous atterri nos sauts au concours par équipe et on voit qu’il n’en manque pas beaucoup, a-t-elle lancé avec enthousiasme. L’atmosphère est toujours le fun avec les gars et on s’améliore. On est vraiment en train de faire notre marque et on met de la pression sur les autres équipes. »

Comme ce fut le cas la semaine dernière, les Chinois ont une fois de plus dominé la compétition pour mettre la main sur l’or. Ils ont conclu avec près de 40 points de priorité sur les Américains, médaillés d’argent. Les Ukrainiens ont quant à eux bouclé la journée avec le bronze au cou.

Une autre première pour Thénault

PHOTO PAVEL MIKHEYEV, ARCHIVES REUTERS Marion Thénault

Plus tôt dans la journée, les athlètes se sont élancés pour une deuxième épreuve individuelle en autant de jours. Marion Thénault a profité de l’occasion pour exécuter son double périlleux avec trois vrilles, un saut qui lui a valu le quatrième rang et un record personnel de 94,28 points.

« Je dirais que j’ai fait tout ce que j’ai pu ! C’est la première fois que j’atterrissais ce saut en compétition et, en plus, ça me donne le meilleur pointage de ma carrière, alors ce n’est que du positif », a analysé la Sherbrookoise.

La médaille d’or est finalement allée à l’Australienne Danielle Scott (102,93 points) qui a conclu devant sa compatriote Laura Peel (99,37 points) et la Chinoise Mengtao Xu (98,28 points).

« Les autres compétitrices ont fait des sauts incroyables et elles ont un degré de difficulté plus élevé, alors je ne peux pas y faire grand-chose. C’est sûr que je suis déçue de ne pas être sur le podium avec ce pointage, mais je suis super contente de ma journée. Il reste du travail à faire, mais je m’en vais dans la bonne direction », a conclu Thénault.

Flavie Aumond (14e), Naomy Boudreau-Guertin (27e) et Justine Ally (29e) étaient les autres Canadiennes en action lors du concours féminin.

Chez les hommes, Alexandre Duchaine a obtenu le meilleur résultat de l’unifolié avec une 18e place. Pierre-Olivier Côté (25e), Émilie Nadeau (26e), Victor Primeau (28e), Miha Fontaine (37e), Nicolas Martineau (42e) et Anthony Noël (43e) ont aussi pris part à l’épreuve remportée par le Russe Maxim Burov.

Ce dernier a ainsi signé sa quatrième victoire individuelle en autant de sorties cette saison. Les Suisses Noe Roth et Pirmin Werner ont complété le podium.

L’équipe canadienne de sauts demeurera à Ruka, où elle s’entraînera jusqu’au 20 décembre. Elle rentrera ensuite au pays en prévision d’une courte pause qui sera suivie de la prochaine Coupe du monde prévue au Centre de ski Le Relais, le 5 janvier.