(Calgary) L’équipe nationale féminine de poursuite est montée sur la plus haute marche du podium et a enregistré un record canadien à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary, samedi.

Laurence Heinen La Presse Canadienne

La Saguenéenne Valérie Maltais et ses deux coéquipières ottaviennes Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont parcouru la distance en 2 min 52,06 s.

C’est la troisième victoire consécutive pour la formation canadienne lors des évènements de la Coupe du monde. Le Japon a terminé second en 2 min 52,89 s et la Chine troisième en 2 min 58,42 s.

Plus tôt dans la journée, le Canadien Connor Howe a décroché sa première médaille en Coupe du monde alors qu’il a mis la main sur l’argent au 1500 mètres.

Howe a enregistré sa meilleure marque personnelle avec un chrono de 1 min 42,42 s.

« C’était très excitant pour moi, plus particulièrement parce que c’était à domicile, a déclaré Howe, qui comptait sur le soutien de ses parents et amis. C’était un environnement plus familier. J’étais en confiance ici, donc c’est clairement un facteur positif. »

Ce résultat a projeté Howe au troisième rang du classement de la Coupe du monde. Il devra grappiller des points pour se qualifier sur cette distance pour les Jeux olympiques de Pékin, en février.

Howe a entamé le dernier tour en tête, mais a ralenti et a dû se contenter de l’argent. L’Américain Joey Mantia a remporté la course en 1 min 41,86 s.

Le Norvégien Allan Dahl Johansson a pour sa part gagné le bronze en 1 min 43,27 s.

Lors du 1000 mètres chez les dames, la Japonaise Nao Kodaira a remporté la course en 1 min 12,51 s, devant respectivement l’Américaine Brittany Bowe et la Russe Olga Fatkulina. Maltais était la canadienne la mieux classée et a fini au 18e rang.

Le patineur néerlandais Albertus Hoolwerf a gagné le départ groupé masculin en 7 min 38,88 s. Le Belge Bart Swing a été le deuxième à achever la course et l’Allemand Felix Rijhnen a pris le troisième échelon.

Le Torontois Jordan Belchos a pour sa part pris la septième place et le Sherbrookois Antoine Gélinas-Beaulieu a terminé au huitième échelon.