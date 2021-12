(Winterberg, Allemagne) La Canadienne Mirela Rahneva a décroché la médaille de bronze en skeleton à la Coupe du monde de Winterberg, en Allemagne, vendredi.

La Presse Canadienne

Rahneva a complété les deux manches de l’épreuve avec un temps combiné d’une minute et 53,97 secondes. Elle a été devancée par le Néelandaise Kimberley Bos et l’Allemande Tina Hermann, dans l’ordre.

Il s’agissait de la 10e médaille de Rahneva en carrière sur le circuit de la Coupe du monde de skeleton.

L’autre représentante de l’unifolié inscrite à cette compétition, Jane Channell, a abouti en 12e place.

Du côté masculin, le Russe Alexander Tretiakov a triomphé en 1 : 51,05. Le podium a été complété par les Allemands Axel Jungk et Christopher Grotheer, respectivement.

Les Canadiens Mark Lynch et Kyle Murray n’ont pu se qualifier pour la deuxième manche, et ils ont fini ex aequo au 27e échelon.