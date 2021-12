Une deuxième médaille d’or pour Ivanie Blondin, une deuxième médaille de bronze pour Laurent Dubreuil. Décidément, la Coupe du monde de Salt Lake City sourit aux patineurs de vitesse longue piste canadiens.

Jean-François Téotonio La Presse

Après la médaille d’or acquise avec l’équipe canadienne à la poursuite par équipe la veille, Blondin s’est imposée au départ groupé féminin dimanche.

L’Ottavienne a franchi la ligne d’arrivée en 8 min 31, 870 s, tout juste devant la Néerlandaise Marijke Groenewoud (8 min 31, 880 s). La Québécoise Valérie Maltais (8 min 33, 390 s) a pris le 13e rang.

Elle avait aussi remporté l’argent lors de cette même épreuve à la Coupe du monde de Tomaszów Mazowiecki en Pologne, en novembre. Elle mène donc le classement général de cette distance après deux éditions.

Tout feu tout flamme sur la glace

Le Québécois Laurent Dubreuil a quant à lui poursuivi son début de saison étincelant en allant chercher une deuxième médaille de bronze au 500 m en Utah, en plus d’enregistrer un record personnel.

PHOTO JEFFREY SWINGER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Laurent Dubreuil

Le Lévisien a battu sa propre marque de 34, 099 s établie vendredi lors de la première épreuve du 500 m de cette Coupe du monde. Dimanche, il a franchi la ligne d’arrivée en 34, 053 s, seulement 5 centièmes de seconde derrière le médaillé d’or, le Japonais Wataru Morishige (33, 997 s). Le Russe Artem Arefyev (34, 003 s) est reparti avec la médaille d’argent.

Dubreuil monte ainsi sur un sixième podium en six finales du 500 m cette saison.

Le patineur mène le classement général de l’épreuve avec 312 points. Son plus proche poursuivant, le Japonais Tatsuya Shinhama, en a cumulé 286 jusqu’à présent.

Autres résultats

Au 1000 m, Dubreuil est allé chercher la 8e position avec un chrono de 1 min 07, 305 s, tout juste derrière son compatriote Connor Howe (1 min 07, 194 s). Vincent de Haître (1 min 08, 315 s) et Antoine Gélinas-Beaulieu (1 min 08, 690 s) ont pris les 17e et 18e rangs. Le podium a été dominé par les Néerlandais, alors que Thomas Krol (1 min 06, 448 s) a remporté l’or, suivi de Kjeld Nuis (+0,41 s) et Hein Otterspeer (+0,51 s).

Au 1500 m chez les dames, les Canadiennes Isabelle Weidemann (1 min 54, 026 s) et Valérie Maltais (1 min 55, 352 s) ont toutes deux enregistré des records personnels sur la distance. Elles se sont néanmoins classées respectivement 15e et 20e, tandis qu’Ivanie Blondin (1 min 53, 096 s). La Japonaise Miho Takagi (1 min 49, 990 s) est repartie avec l’or.

L’équipe masculine canadienne de poursuite par équipe, constituée de Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos et Tyson Langelaar, a inscrit un temps de 3 min 39, 23 s pour le 5e rang de l’épreuve de dimanche. Les Américains l’ont emportée avec un chrono de 3 min 34, 47 s.