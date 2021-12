Un nouveau record personnel et une nouvelle médaille de bronze. Voilà ce que Laurent Dubreuil est allé chercher dimanche à l’épreuve du 500 m de la Coupe du monde de Salt Lake City.

Jean-François Téotonio La Presse

Il a ainsi battu son propre temps de 34 099 s établi vendredi à cette compétition. Dimanche, il a franchi la ligne d’arrivée en 34 053 s, à seulement 5 centièmes de seconde derrière le médaillé d’or, le Japonais Wataru Morishige (33 997 s). Le Russe Artem Arefyev (34 003 s) est reparti avec la médaille d’argent.

Il s’agit donc d’une deuxième médaille de bronze pour Dubreuil ce week-end, et un sixième podium en six finales du 500 m cette saison.

Laurent Dubreuil mène le classement général de l’épreuve avec 312 points. Son plus proche poursuivant, le Japonais Tatsuya Shinhama, en a cumulé 286 jusqu’à présent.

Au 1000 m plus tard en après-midi, Dubreuil est allé chercher la 8e position avec un chrono de 1 min 07 305 s, tout juste derrière son compatriote Connor Howe (1 min 07 194 s). Vincent de Haître (1 min 08 315 s) et Antoine Gélinas-Beaulieu (1 min 08 690 s) ont pris les 17e et 18e rangs. Le Néerlandais Thomas Krol l’a emporté en 1 min 06 448 s.

Au 1500 m chez les dames, les Canadiennes Valérie Maltais (1 min 55 352 s) et Isabelle Weidemann (1 min 54 026 s) ont toutes deux enregistré des records personnels sur la distance. Elles se sont néanmoins classées respectivement 20e et 15e, tandis que l’Ottavienne Ivanie Blondin a pris le 13e rang avec un chrono de 1 min 53 096 s. La Japonaise Miho Takagi (1 min 49 990 s) est repartie avec l’or.

Maltais et Blondin prendront part au départ groupé en fin d’après-midi. L’équipe masculine canadienne coursera ensuite lors de la poursuite par équipe.