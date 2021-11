Laurent Dubreuil a confirmé son début de saison éclatant, samedi. Il a remporté l’or au 500 m à la Coupe du monde patinage de vitesse longue piste de Stavanger, en Norvège. Son compatriote Ted-Jan Bloemen s’est emparé du bronze sur 10 000 m, tandis que l’équipe canadienne féminine a remporté l’argent au sprint.

Jean-François Téotonio La Presse

La course de Dubreuil n’a fait aucun doute dès le coup de départ. Il s’est élancé aux côtés du Russe Artem Arefyev : les deux ont fait les meilleurs temps de la journée. Dubreuil a enregistré un chrono de 34,573 secondes, contre 34,608 s pour Arefyev. Le Polonais Marek Kania, avec un temps de 34,653 s pour compléter le podium.

Dubreuil, originaire de Lévis, avait remporté deux médailles à cette distance la fin de semaine dernière à la Coupe du monde de Tomaszow Mazowicki, en Pologne. C’est donc trois médailles en trois courses pour le Québécois.

Le Canadien Gilmore Junio a quant à lui pris le 19e rang sur 20, avec un temps de 35,293 s.

L’argent en sprint féminin, Bloemen en bronze

Un peu plus tard dans la journée, l’équipe canadienne féminine formée d’Ivanie Blondin, Alexa Scott et Maddison Pearman a remporté l’argent au sprint féminin, à 18 secondes des Polonaises (1 min 28,364 s). Les Chinoises (+0,21 s) ont complété le podium. L’équipe masculine, composée de Vincent De Haître, Alex Boisvert-Lacroix et Antoine Gélinas-Beaulieu, a terminé sixième chez les hommes.

Ted-Jan Bloemen, champion olympique canadien au 10 000 m à PyeongChang en 2018, a remporté le bronze dans cette même distance à Stavanger. Son compatriote Graeme Fish a fini quatrième.

Bloemen a enregistré un temps de 13 min 00,230 s, un peu plus de 21 secondes derrière le brillant Suédois Nils van der Poel (12 min 38,928 s), qui a remporté l’or. Ce dernier établissait un nouveau record de piste avec ce chrono. Le Néerlandais Jorrit Bergsma (12 min 56,08 s) repartait avec l’argent.

Graeme Fish a franchi la ligne d’arrivée en 13 min 07,739 s, un temps qui aura tenu en première position jusqu’aux dernières vagues, lui qui s’était élancé en premier.

Chez les femmes, la représentante de l’unifolié Heather McLean a pris le 17e rang du 500 m longue piste, enregistrant un chrono de 36,695 s.