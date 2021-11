Le Canada a connu une récolte modeste en lever de rideau de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Stavanger, en Norvège.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Isabelle Weidemann fut la seule à grimper sur le podium parmi les représentants de l’unifolié, vendredi. L’Ontarienne a décroché une médaille d’argent sur 5000 m, après avoir concédé 2,11 secondes à la Néerlandaise Irene Schouten. Le podium a été complété par la Norvégienne Ragne Wiklund.

Weidemann avait subi le même sort lors de la première Coupe du monde de la saison, pliant l’échine en grande finale sur 3000 m devant Schouten.

Pour sa part, l’Ottavienne Ivanie Blondin a abouti en cinquième place.

De son côté, Valérie Maltais, de La Malbaie, a fini au 20e et dernier rang du 1000 m. La Québécoise a concédé 3,84 secondes au temps de l’éventuelle gagnante, l’Américaine Brittany Bowe (1 : 14 168).

Après l’épreuve, Maltais a expliqué avoir eu « les jambes lourdes » pour le 1000 m, notamment en raison de sa participation au 5000 m quelques heures plus tôt. Elle s’est toutefois dite optimiste pour la suite du week-end.

Du côté masculin, Laurent Dubreuil a terminé en 12e place au 1000 m — une exclusion du top-10 rarissime dans son cas depuis deux ans.

« J’avais fini neuvième sur 1000 m (à un certain moment) l’an dernier, mais il manquait tous les patineurs asiatiques. Si on les enlève aussi aujourd’hui, j’aurais fini sixième ou septième, je crois. Le peloton est très compétitif, c’est ça qui arrive », a d’abord résumé Dubreuil en visioconférence.

L’athlète de Lévis a franchi la distance en une minute et 9,230 secondes. Le Québécois avait obtenu deux podiums sur 500 m la semaine dernière à la Coupe du monde de Tomaszow Mazowiecki, en Pologne.

« Ce n’était pas ma meilleure course. Je n’étais pas capable d’exécuter ce que je voulais ; je ne me sentais pas aussi bien physiquement aujourd’hui que la semaine passée. J’espère que ce n’était qu’une mauvaise journée et que l’énergie va revenir demain (samedi), mais oui, je me sentais un petit peu à plat », a admis le champion du monde en titre sur 500 m, rappelant du même souffle qu’il n’était qu’à 56 centièmes de la victoire.

Dubreuil n’a pu expliquer les motifs pour lesquels il a connu une telle baisse de régime sur 1000 m vendredi, se limitant à dire qu’il se sentait « un petit peu fatigué depuis deux jours ».

« Je vais simplement espérer retrouver mes jambes, comme celles que j’avais la semaine passée (en Pologne) », a-t-il poursuivi.

La compétition a été balayée par les Néerlandais Thomas Krol, Kai Verbij et Kjeld Nuis, qui ont été séparés par seulement huit centièmes de seconde.

Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, et Vincent De Haître, d’Ottawa, ont suivi aux 15e et 18e rangs, dans l’ordre.

Il s’agit de la deuxième escale de la saison en Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste.