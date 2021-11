Piper Gilles and Paul Poirier of Canada compete in the Ice Dance Rhythm Dance during the ISU figure skating France's Trophy, in Grenoble, French Alps, France, Friday, Nov. 19, 2021. (AP Photo/Francois Mori)

(Grenoble) Le duo français de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace, ont devancé le couple canadien de Piper Gilles et Gilles Poirier en danse rythmique au Grand Prix de France, vendredi à Grenoble.

Élodie SOINARD Agence France-Presse

Avec 89,08 points, Papadakis et Cizeron pointent à moins d’un point de leur record du monde du programme court établi en 2019 (90,03 points).

De quoi reléguer leurs plus proches poursuivants, les Canadiens Piper Gilles et Gilles Poirier, à près de huit points (81,35), et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, à plus de neuf (79,89), avant la danse libre samedi.

Au Trophée de Finlande en octobre, compétition du circuit secondaire, leur première au niveau international depuis plus d’un an et demi, le duo français avait récolté 85,58 points. Et à Turin il y a deux semaines, pour leur premier Grand Prix —victorieux— de l’hiver olympique, 87,45 points, en route vers la meilleure note totale de la saison à ce stade (220,06).

À titre de comparaison, leurs principaux rivaux pour l’or olympique, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde en titre et champions d’Europe 2020, ont obtenu 86,33 points lors de leur rentrée internationale il y a une semaine à Tokyo.