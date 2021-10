(Vancouver) Sortir de la salle de bal aura été payant pour le duo canadien de danse formé de Piper Gilles et de Paul Poirier.

Jim Morris La Presse Canadienne

La paire a fait plaisir à son public et a impressionné les juges pour décrocher les meilleures notes du programme rythmique au premier jour de la compétition de danse à Skate Canada, vendredi.

« On voulait vraiment s’assurer que notre programme était un peu plus urbain », a commenté Gilles qui est née aux États-Unis, mais dont la mère et la grand-mère sont canadiennes. « On avait l’impression qu’on faisait un peu trop de ballroom et on voulait que ça change », a-t-elle ajouté.

Leur performance très rapide sur la musique d’Elton John leur a valu le meilleur pointage de la saison avec 85,65 points.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE

« Ça a été un combat de réussir à tout mettre en place afin que la performance soit aussi fluide que possible », a expliqué Poirier. « On savait que ce serait notre première performance devant une vraie foule en près de deux ans », a-t-il ajouté.

« On a été capable de rester concentré et de livrer une très solide performance », s’est réjoui le patineur.

Les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri ont pris le deuxième rang avec 78,82 points alors que les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz sont troisièmes avec 76,97 points.

Plus tôt dans la soirée, Keegan Messing a surmonté sa nervosité pour offrir la meilleure prestation canadienne du programme court chez les hommes. Il a terminé troisième.

« C’est un vrai plaisir d’être de retour sur le circuit du Grand Prix, mais oh que j’avais oublié la pression qui vient avec ça ! », a-t-il commenté après sa routine.

« Le simple fait de patiner et de réussir un sans-faute, j’étais vraiment reconnaissant », a poursuivi le natif d’Anchorage, en Alaska, mais dont la mère est originaire d’Edmonton.

« Je suis prêt à pousser un peu plus lors du programme libre demain », a-t-il ajouté.

À sa première compétition de la saison, Messing a obtenu 93,28 points pour son programme court.

L’Américain Nathan Chen occupe le premier rang avec 106,72 points, suivi de Jason Brown avec 94,00 points.

En couple, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont été les meilleurs Canadiens en quatrième position avec 66,43 points. Le duo canadien formé de Vanessa James et d’Eric Radford est cinquième avec 65,02 points. Lori-Ann Matte et Thierry Ferland sont septièmes avec 57,25 points.

C’est la paire chinoise de Wenjing Sui et Cong Han qui mène avec 78,94 points, devant les Russes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin avec 69,46 points et les Allemands Minerva Fabinne Hase et Noland Seegert avec 67,93.