(Montréal) La Canadienne Courtney Sarault a décroché la médaille d’argent sur 1500 m en lever de rideau de la saison de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste, samedi, à Pékin.

La Presse Canadienne

Sarault, de Moncton, a complété la distance en finale en deux minutes et 22,167 secondes. Elle a été devancée par la Sud-Coréenne Lee Yu-bin (2:21,833), mais a battu au fil d’arrivée l’Américaine Kristen Santos (2:22,176).

« J’ai essayé de retrouver les sensations et, en terminant deuxième de ma demi-finale — je ne m’attendais pas à ça —, ça m’a redonné un peu confiance en mes moyens. Puis, j’ai décidé de m’amuser et de me hisser à l’avant du peloton lors de la finale, juste pour voir où je me situais par rapport aux autres filles. Et ç’a été payant », a déclaré la patineuse âgée de 21 ans.

Sa compatriote, la Québécoise Kim Boutin, s’est contentée de la cinquième place en 2:25,388.

Du côté masculin, les choses se sont avérées un peu plus difficiles.

Les Québécois Charles Hamelin et Steven Dubois ont terminé en quatrième et cinquième places de la finale B sur 1500 m, respectivement.

« J’ai manqué de guts en finale B, a admis Hamelin, de Sainte-Julie. J’aurais dû me placer à l’avant du peloton plus rapidement pour pouvoir imposer mon rythme. Je pense que j’aurais pu gagner cette course-là. J’ai donc un petit peu de boulot à rattraper, mais en même temps je sais que ce n’est pas tant que ça. »

PHOTO WANG ZHAO, AGENCE FRANCE-PRESSE Charles Hamelin

Le vétéran âgé de 37 ans croit avoir identifié les aspects de son patinage qui sont à améliorer en prévision de la prochaine escale de la Coupe du monde, à Nagoya, au Japon, le week-end prochain.

« Je voudrais rester plus alerte à chaque course, pas me placer sur le cruise control. C’est dans ces circonstances-là que je suis à mon meilleur, que je vois les trous pendant les courses. Je crois qu’il me manque juste quelques courses pour retrouver ces réflexes-là », a résumé Hamelin.

De son côté, Jordan Pierre-Gilles, de Sherbrooke, a été disqualifié de la finale A sur 500 m en raison d’un faux départ simultané.

« C’est décevant comme fin de journée, mais je pense qu’il y a beaucoup de positif à tirer de tout ça », a évoqué Pierre-Gilles.

Enfin, au relais, les Canadiennes ont dû se contenter du deuxième rang de la finale B sur 3000 m, alors que leurs coéquipiers masculins ont été disqualifiés en demi-finales sur 5000 m.

« Ç’a quasiment été parfait, sauf quand Maxime [Laoun] a voulu pousser Steven [Dubois] pour gagner une position et qu’il l’a fait un peu trop fort. Max est tombé… des chutes au relais ça arrive. C’est le premier relais de la saison, contre des puissances comme les Chinois, les Hongrois et les Italiens, donc pour nous ce n’est que partie remise », a conclu Hamelin.

La Coupe du monde de Pékin se poursuivra dimanche avec la tenue des épreuves masculine et féminine sur 1000 m, ainsi que les finales au relais masculin, féminin et mixte.