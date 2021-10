Non seulement Laurent Dubreuil a-t-il été sacré champion canadien au 1000 m, vendredi à l’ovale olympique de Calgary, mais il a aussi lancé un sérieux avertissement à ses rivaux internationaux en inscrivant son nom dans l’histoire du patinage de vitesse longue piste.

CARL TARDIF Le Soleil

En plus de s’approcher à quelques centièmes de seconde de son temps le plus rapide sur la distance, il a réussi les temps les plus rapides de tous les temps sur les premiers 200 m et 600 m d’une course de 1000 m.