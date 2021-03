(Lenzerheide) Petra Vlhova a remporté le Globe de cristal du classement cumulatif de la Coupe du monde de ski alpin féminin, samedi, faisant d’elle la première athlète issue de la Slovaquie, hommes et femmes confondus, à réaliser pareil tour de force.

Associated Press

Vlhova, qui devait terminer parmi le top 14 lors du slalom de Lenzerheide, samedi, pour confirmer le titre, s’est classée sixième.

Cette performance procure à la Slovaque de 25 ans une avance de 136 points au classement général, devant la Suissesse Lara Gut-Behrami, avec une seule épreuve au calendrier, un slalom géant dimanche. Une victoire rapporte 100 points.

« J’ai également gagné pour mon pays », a déclaré Vlhova lors d’une entrevue accordée au diffuseur autrichien ORF. « Je ne peux pas y croire. »

L’Autrichienne Katharina Liensberger a remporté la course de samedi grâce à un chrono cumulatif de 1:49,77. Elle a devancé l’Américaine Mikaela Shiffrin par 1,24 seconde.

La Québécoise Laurence Saint-Germain a terminé en 11e place, en 1:53,62.

Avec cette victoire, Liensberger est assurée de terminer au premier rang du classement général de la discipline, 35 points devant Shiffrin. Vlhova termine au troisième rang.

« Je suis un peu déçue [de ma performance] aujourd’hui car j’ai perdu le titre au slalom », a-t-elle admis, bien que le Globe de cristal du classement cumulatif fût « l’objectif principal cette saison ».

Dans un sport devenu de plus en plus spécialiser, Vlhova est une sorte d’oiseau rare, ayant participé à des épreuves dans toutes les disciplines. Samedi, il s’agissait de son 30e départ sur le circuit de la Coupe du monde cette saison, et elle a gagné six courses.

D’ailleurs, elle a paru plus exténuée qu’euphorique après avoir franchi la ligne d’arrivée. Elle est demeurée pliée en deux sur ses skis pendant quelques secondes avant de poser un geste de salutation vers la caméra de télévision qui trahissait une certaine fatigue.

« C’est extraordinaire. Ç’a été une saison vraiment, vraiment difficile pour moi parce que nous avons presque tout fait. J’étais partout », a mentionné Vlhova, qui a également gagné deux médailles d’argent lors des Championnats du monde, à Cortina d’Ampezzo, en Italie.

Shiffrin, triple championne du classement cumulatif, a choisi de se concentrer sur les épreuves techniques cette saison, et n’a pas pris le départ lors des super-G et des descentes comptant pour la Coupe du monde.