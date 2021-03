Le Canada a connu une journée de rêve aux Championnats du monde de surf des neiges, mardi à Aspen, récoltant deux médailles d’or et une d’argent.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

Les planchistes canadiens ont balayé les épreuves de grand saut, à commencer par la médaille d’or de la Québécoise Laurie Blouin, du côté féminin.

Peu de temps après, également au grand saut, Mark McMorris et Maxence Parrot se sont accaparés des deux plus hautes marches du podium.

McMorris, un athlète âgé de 27 ans de Regina, en Saskatchewan, a terminé au premier rang grâce à un pointage final de 179,25 points.

« Je suis honoré de me retrouver sur la plus haute marche du podium pour le Canada. On m’a dit que c’est la première fois qu’un Canadien gagne cette épreuve chez les hommes, et c’est un grand honneur. Je suis heureux de mes performances aujourd’hui », a déclaré McMorris.

PHOTO MICHAEL MADRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mark McMorris

Détenteur du premier rang au classement cumulatif après chacun de ses deux premiers sauts, McMorris a su qu’il avait remporté l’or avant même qu’il ne se lance sur la piste pour sa troisième tentative.

Les Japonais Ruki Tobita (166,50) et Kaito Hamado (166,25), qui s’exécutaient avant lui, avaient été incapables d’améliorer leurs scores lors de leur troisième tentative.

Les déboires des deux Japonais ont aussi profité à Parrot. L’athlète âgé de 26 ans de Bromont a pu se faufiler jusqu’en deuxième place grâce à un score de 88,75 lors de son troisième saut.

« Mon objectif était de réussir mon “cab 18” lors de ma deuxième descente pour m’emparer du premier rang, mais malheureusement, je n’ai pas réussi mon atterrissage. J’ai décidé d’être un peu plus prudent lors du troisième saut afin de m’assurer d’être sur le podium, et ç’a fonctionné », a précisé Parrot.

Cette note lui a permis d’inscrire un pointage cumulatif de 178,25, soit deux points devant le Norvégien Marcus Kleveland, auteur d’une note finale de 97,75, de loin la meilleure de la journée.

De son côté, Blouin est venue de l’arrière pour faire vivre à la délégation canadienne un premier moment de réjouissance.

Détentrice du troisième rang après ses deux premières tentatives, la Québécoise âgée de 24 ans a obtenu une note de 89,75 points lors du troisième et dernier saut pour un pointage cumulatif de 177,75.

L’athlète de Stoneham-et-Tewksbury devait cependant attendre la dernière prestation de la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott, qui détenait une confortable avance de 46,25 points au sommet du classement après ses deux premières sorties.

Toutefois, Sadowski Synnott a raté son atterrissage lors de son dernier saut et n’a pas été en mesure d’ajouter à son total. Elle a complété la compétition à un point de Blouin.

La Japonaise Miyabi Onitsuka a terminé troisième avec un score final de 174,75.

Blouin mérite donc une deuxième médaille d’or en carrière aux Championnats du monde. En 2017, à Sierra Nevada, elle s’était classée première à l’épreuve du slopestyle.

Blouin a aussi gagné une médaille d’or au grand saut lors des X Games de 2019 à Aspen et une médaille d’argent en slopestyle lors des Jeux olympiques de 2018 à PyeongChang, en Corée du Sud.