Ski de fond

Antoine Cyr obtient son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde

C’est avec calme et confiance qu’Antoine Cyr a répondu aux questions de Sportcom à l’issue du 15 kilomètres classique départ groupé présenté samedi à Engadine, en Suisse. Et pour cause, alors qu’il a récolté le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde en terminant 21e de cette épreuve, une performance qui prouve qu’il est en se mesure de se démarquer à tous les niveaux à l’international.