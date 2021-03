Mikaël Kingsbury n’avait pas gardé le meilleur pour la fin, ce qui ne l’a pas empêché de décrocher une deuxième médaille d’or aux Championnats du monde de ski acrobatique d’Almaty, mardi.

Simon Drouin

La Presse

Sacré la veille en simple, l’athlète de Deux-Montagnes a doublé la mise en s’imposant à l’épreuve de bosses en parallèle.

Opposé à l’Australien Matt Graham en grande finale, il s’est fait une frayeur sur le saut du bas, mais il a sauvé les meubles pour filer vers son deuxième doublé mondial consécutif après celui de Deer Valley en 2019.

Comment a-t-il réussi cet exploit ? « Je n’en ai aucune idée ! a répondu Kingsbury au micro de la Fédération internationale de ski. De le réussir d’une fois à l’autre, c’est fou. C’est la quatrième course de suite que je gagne aux Championnats du monde. »

Malgré son erreur, sa victoire n’a jamais fait de doute. Graham reprenait du terrain à mi-parcours, mais il a raté son atterrissage sur le saut du bas, terminant sa descente sur le dos.

Kingsbury a reçu 80,51 points, son score le plus bas de la semaine, contre 67,57 points pour l’Australien, meneur du classement de la Coupe du monde, mais stoppé en qualifications la veille en simple.

« Matt a eu une mauvaise chute, a souligné le Canadien, qui obtient son sixième titre mondial, le troisième en parallèle. Je me sens mal pour lui parce que c’était serré. J’ai comme raté mon saut du bas en arrivant très vite dans le parcours rouge. De façon générale, je suis heureux d’avoir encore gagné aujourd’hui. »

En demi-finale, Kingsbury a disposé d’Ikuma Horishima, l’autre grand absent des finales en simple. Mis sous pression, le Japonais s’est pratiquement cogné le visage sur les genoux à la réception du premier saut avant de culbuter au milieu de la piste de la station Shymbulak.

Plus tôt, Kingsbury avait battu le Britannique Max Willis, le Finlandais Olli Penttala et le Kazakh Dmitriy Reikherd. Ce dernier duel de quart de finale a été le plus serré pour le Québécois, qui l’a emporté 87,74 à 82,19.

Le champion olympique a donc gagné les quatre courses auxquelles il a pris part depuis sa fracture à deux vertèbres thoraciques subie à la fin de novembre en Finlande.

Il a souligné l’excellente prestation de son compatriote Brenden Kelly, défait par Horishima en finale pour le bronze. Le Britanno-Colombien avait fait tomber le Français Benjamin Cavet, vice-champion en simple, et l’Américain Bradley Wilson, double médaillé d’argent de la spécialité.

Les Québécois Kerrian Chunlaud (7e) et Laurent Dumais (11e), finaliste en simple lundi, se sont inclinés devant Horishima dans les rondes préliminaires.

À l’image de Kelly, la Britanno-Colombienne Sofiane Gagnon, 21 ans, a aussi manqué le podium de peu, battue par moins d’un point en petite finale par la Kazakhe Anastassiya Gorodko.

Deux jeunes skieuses de la Fédération de Russie se sont disputé l’or. Anastasiia Smirnova, 18 ans, a eu le meilleur sur Viktoriia Lazarenko, 17 ans. En quart de finale, cette dernière avait sorti la Française Perrine Laffont, grande favorite.

Smirnova a livré son duel le plus serré à Justine Dufour-Lapointe en huitième de finale. La qualité supérieure de ses sauts lui a permis de l’emporter par moins d’un point. Dufour-Lapointe, double médaillée olympique, a conclu l’épreuve au neuvième rang. Sa sœur aînée Chloé a perdu son premier duel contre l’Américaine Tess Johnson, ce qui lui a valu la 19e place.

Les compétiteurs se retrouveront samedi au même endroit pour l’étape finale du circuit de la Coupe du monde, une épreuve en parallèle.

Les Championnats du monde d’Almaty se poursuivront mercredi (individuel) et jeudi (équipes) avec les compétitions de saut.