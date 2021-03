Quelques jours après y avoir complété les Championnats du monde, Sébastien Beaulieu était de retour sur la piste de Rogla (Slovénie), samedi, afin de prendre part à l’avant-dernière Coupe du monde de la saison. Malgré une descente « propre et sans erreur », le Québécois a conclu au 34e rang de l’épreuve de slalom géant en parallèle.

mathieu fontaine

Sportcom

« Je pensais vraiment avoir connu une bonne descente. C’était propre et sans erreur, mais malheureusement, le parcours était très direct et ma ligne était trop conservatrice. J’étais surpris d’être aussi peu rapide », a-t-il indiqué à Sportcom à l’issue des activités.

C’est donc sur une note amère que Beaulieu quittera la Slovénie, un endroit où il a rarement été en mesure de se démarquer au cours de sa carrière, principalement en raison des particularités du parcours. « J’ai toujours éprouvé des difficultés ici [à Rogla]. La piste part très à plat et ce n’est définitivement pas une de mes forces. Malheureusement, ça n’a pas été différent cette année », a poursuivi le Sherbrookois.

Également de cette compétition, Jules Lefebvre (Montréal) et Arnaud Gaudet (Montcalm) se sont respectivement classés 41e et 51e. Lors des mondiaux, Gaudet avait été le meilleur Canadien en prenant le 25e rang de cette épreuve, alors que Beaulieu et Lefebvre avaient pris les 27e et 32e échelons.

Le favori local, le Slovène Zan Kosir, a remporté l’or à l’issue de la grande finale en devançant le Russe Andrey Sobolev. Le Polonais Oskar Kwiatkowski a complété le podium en l’emportant contre l’Italien Edwin Coratti en finale de bronze.

Le trio de québécois sera de la dernière Coupe du monde de la campagne qui débutera le 20 mars, à Berchtesgaden, en Allemagne. « Pour la dernière compétition, je vais y aller le tout pour le tout afin de réaliser mon objectif de faire un top 16 et de participer à une finale cette saison », a conclu Sébastien Beaulieu, qui disputera aussi quelques courses dans le circuit européen avant de se rendre en Allemagne.