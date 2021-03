Le vétéran Charles Hamelin s'est qualifié pour les tours éliminatoires sur 500, 1000 et 1500 m, vendredi.

Les Canadiens ont connu une première journée sans histoire aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste de Dordrecht, vendredi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Menés par le vétéran Charles Hamelin, la plupart des patineurs du pays se sont qualifiés pour les tours éliminatoires qui seront présentés samedi.

Ainsi, Hamelin, Steven Dubois et Maxime Laoun ont tous franchi la première étape sur 500, 1000 et 1500 m.

Dubois, de Lachenaie, a cependant obtenu son laissez-passer sur 1000 m après une pénalité imposée à l’Ukrainien Oleh Handei pour un accrochage qui a provoqué sa chute.

Chez les dames, l’étoile montante de l’équipe canadienne, Florence Brunelle, a connu une première journée de compétitions satisfaisante.

Brunelle, de Trois-Rivières, a franchi sans difficulté le premier tour sur 500 et 1500 m. Elle a cependant vu son parcours sur 1000 m s’arrêter dès la phase préliminaire.

Courtney Sarault, de Moncton, au Nouveau-Brunswick, s’est quant à elle qualifiée pour les tours suivants sur 500, 1000 et 1500 m.

De son côté, la triple médaillée olympique Kim Boutin, de Sherbrooke, a choisi de ne pas participer aux Mondiaux afin de se concentrer sur les Jeux olympiques de Pékin l’hiver prochain.

De plus, des puissances telles que la Corée du Sud et le Japon ont choisi de s’absenter de cette compétition, notamment à cause des craintes associées aux voyages en pleine pandémie de coronavirus.

Aucune médaille n’était octroyée vendredi.

Les médailles seront remises samedi pour les épreuves masculines et féminines sur 500 et 1500 m. Les Mondiaux de Dordrecht se poursuivent jusqu’à dimanche.