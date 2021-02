Patinage de vitesse longue piste

Laurent Dubreuil : bienvenue dans le club !

Laurent Dubreuil a accédé à la plus haute marche du podium, samedi dernier, à Heerenveen, aux Pays-Bas, pour écrire son nom dans l’histoire du patinage de vitesse longue piste québécois. Et c’est grand plaisir que Gaétan Boucher et Sylvain Bouchard l’accueillent dans leur club de champions du monde !