PHOTO ANDERS WIKLUND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Schladming, Autriche) Éliot Grondin a abouti au pied du podium en snowboardcross à la Coupe du monde de Reiteralm, en Autriche, jeudi.

La Presse Canadienne

Grondin, de Sainte-Marie-de-Beauce, a terminé au dernier rang de la super-finale, qui a été remportée par l’Autrichien Alessandro Haemmerle.

L’Espagnol Lucas Eguibar et l’Américain Mick Dierdroff ont décroché les médailles d’argent et de bronze, respectivement.

« Je suis très content de mes stratégies de course aujourd’hui parce qu’il y a eu plusieurs dépassements et que je ne me suis pas toujours retrouvé en tête du départ jusqu’à l’arrivée. J’ai appris beaucoup durant la journée, donc je tire des bonnes leçons », a confié Grondin, qui occupait le deuxième rang jusqu’à ce qu’un dépassement intérieur le relègue quatrième en super-finale.

Il s’agit d’un autre bon résultat pour Grondin, qui a récolté la médaille de bronze aux Championnats du monde de surf des neiges d’Idre Fjäll, en Suède, la semaine dernière.

Haemmerle avait alors triomphé, devant Eguibar, deux idoles de jeunesse du Québécois âgé de 19 ans.

« Je suis fier d’avoir une belle constance en super-finale et en petite finale durant toutes les Coupe du monde de la saison et aux Championnats du monde », a-t-il résumé.

Il s’agissait d’un troisième top 5 pour celui qui occupe actuellement le deuxième rang au classement général de la Coupe du monde dans sa discipline.

Les autres planchistes canadiens, Liam Moffatt, Evan Bichon, Kevin Hill et Colby Graham n’ont pu franchir les huitièmes de finale.

Chez les dames, l’Italienne Michela Moioli a décroché la médaille d’or, devant l’Américaine Lindsey Jacobellis et la Française Chloé Trespeuch, dans l’ordre.

La meilleure représentante de l’unifolié fut Audrey McManiman, troisième de la petite finale, ou septième au cumulatif.

La prochaine Coupe du monde se tiendra du 3 au 5 mars à Bakuriani, en Géorgie.