La carrière internationale d’Olivier Léveillé dans les rangs juniors s’est conclue avec une 26e place au 30 kilomètres classique départ groupé, dimanche, aux Championnats du monde juniors et U23 de ski de fond.

Sur le parcours de Vuokatti (Finlande), le fondeur de Sherbrooke a fini à un peu plus de 4 minutes du médaillé d’or, le Russe Alexander Ivshin. L’Allemand Jan-Friedrich Doerks (+2,6 secondes) et le Finlandais Alexander Stahlberg (+5,6 secondes) ont été les autres médaillés dans cette course où l’Albertain Thomas Stephen (+39,9 secondes) s’est démarqué en finissant en cinquième place.

Léveillé fera le saut dans la catégorie des moins de 23 ans la saison prochaine. Il avait terminé troisième au 10 kilomètres style libre départ individuel disputé vendredi.

Aucune Québécoise n’était inscrite au 15 kilomètres classique départ groupé junior féminin où la Britanno-Colombienne Jasmine Drolet a été la meilleure représentante du pays avec une 18e place.