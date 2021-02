(Heerenveen) L’Ontarienne Isabelle Weidemann a abouti au pied du podium au 5000 m dimanche aux Championnats du monde de patinage de vitesse longue piste de Heerenveen, égalant ainsi son meilleur résultat en carrière sur la distance aux Mondiaux.

La Presse Canadienne

Weidemann, d’Ottawa, a complété la course en six minutes et 56,181 sec, concédant 7,64 secondes à l’éventuelle championne, la Hollandaise Irene Schouten.

La Russe Natalia Voronina et la Néerlandaise Carlijn Achtereekte ont complété le podium, dans l’ordre.

Pour sa part, la Québécoise Valérie Maltais a terminé septième à 17,29 secondes.

Un plus plus tôt dans la journée, Maltais et ses compatriotes Béatrice Lamarche et Abigail McCluskey avaient terminé respectivement 13e, 16e et 21e sur 1500 m. La patineuse de La Baie et Lamarche, de Québec, en ont profité pour établir des records personnels sur la distance.

L’épreuve a été remportée par la Norvégienne Ragne Wiklund en 1:56,613, devant l’Américaine Brittany Bowe et l’athlète de Russie Evgeniia Lalenkova.

« Encore ce matin, je ne savais pas si mon état était suffisant suite à ma chute au départ de groupe [samedi], mais je suis très contente de mes courses aujourd’hui », a reconnu Maltais après sa journée de travail.

« Je dois encore travailler sur mon ouverture au 1500 m, chose que je n’ai pas pu faire cette saison. Et au 5000 m, j’ai tenté de rester le plus longtemps possible avec Irene [Schouten]. C’était une bonne course », a-t-elle résumé.

Du côté masculin, l’Albertain Connor Howe a terminé en sixième place au 1500 m en 1:45,860 — il s’agissait de son meilleur résultat personnel dans cette épreuve.

« Mon plan était d’être agressif dès le départ et de conserver une bonne vitesse dans le deuxième tour. Je n’aurais pas pu aller beaucoup plus vite ; j’étais assez fatigué dans le dernier tour. Mais je suis vraiment content de la sixième place aujourd’hui », a admis Howe.

Les Pays-Bas ont monopolisé le podium dans cette course, puisque Thomas Krol a triomphé devant ses compatriotes Kjeld Nuis et Patrick Roest, dans l’ordre.

Enfin, le Suédois Nils van der Poel a remporté le 10 000 m en 12:32,949, établissant du même coup un nouveau record du monde — le Saskatchewanais Graeme Fish était le détenteur précédent de la marque en 12:33,86.

Le Néerlandais Jorrit Bergsma a terminé deuxième à 12,91 secondes, suivi de l’athlète de la Russie Alexander Rumyantsev à plus de 21 secondes du vainqueur.

Le champion olympique en titre, Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a abouti en sixième place, tandis que son compatriote torontois Jordan Belchos a fini huitième.

Le Canada peut néanmoins dire « mission accomplie » à ces Mondiaux puisqu’il a amassé un total de cinq médailles : une d’or, trois d’argent et une de bronze.

Le héros de cette compétition aura été sans contredit le Québécois Laurent Dubreuil, avec l’or au 500 m et le bronze sur 1000 m.

Dubreuil, de Lévis, est d’ailleurs devenu le premier champion du monde canadien sur 500 m depuis Jeremy Wotherspoon en 2003, 2004 et 2007.