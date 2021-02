Longue piste

Pour l’amour du patinage

Un vent de folie souffle sur les Pays-Bas. Une vague de froid a fait geler canaux et lacs dans la province de Frise, dans le nord du pays. Assez pour penser pouvoir tenir la Course des onze villes. Ce mythique marathon de patinage de 200 kilomètres n’a pas eu lieu depuis 1997 pour cause de temps trop chaud.